Heidelberg (RNZ) Das Impfzentrum im International Welcome Center Heidelberg schließt – am Freitag, 22. April, wird der Betrieb im Landfriedkomplex, Bergheimer Straße 147, eingestellt. Da die Nachfrage nach Corona-Impfungen bundesweit sinke und die niedergelassenen Ärzte gemeinsam mit den mobilen Impfteams inzwischen genügend Kapazitäten hätten, den Bedarf zu decken, könne das Impfzentrum nun schließen, erklärt die Stadt. Nach der Schließung der Landesimpfzentren im September 2021 hatten die Stadt Heidelberg und die Praxis von Albertus Arends ein Impfangebot geschaffen, um beim Impfen zu unterstützen. Anfang Dezember startete der Impfstützpunkt im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei, wenige Tage später öffnete ein zweiter im Welcome Center. Seitdem wurden laut Stadt rund 9000 Dosen verabreicht.

Mit der Schließung wird mehr Raum für die Registrierung Geflüchteter in der Ausländerbehörde im Welcome Center geschaffen. Für Donnerstag, 21. April, und Freitag, 22. April, können zwischen 14 und 18 Uhr noch Impftermine gebucht werden. Infos: www.heidelberg.de/impfen.