Von Maria Stumpf

Heidelberg. Am Ende hat es nicht für alle gereicht, aber 744 Impfdosen sind am Samstag allein in Handschuhsheim an den Mann, beziehungsweise an die Frau gebracht worden. Dem vorausgegangen war eine gemeinsame Initiative der Heidelberger "Gemeinschaftspraxis von Blittersdorff" und des "Modehauses Niebel", nachdem das Land Baden-Württemberg die Priorisierung für den Impfstoff AstraZeneca in Arztpraxen aufgehoben hatte. Rund 1000, vielfach jüngere Menschen kamen zur Impfaktion vor Ort ohne Termin. Die Stimmung war bestens. "Tolle Aktion, endlich", hieß es bei den Wartenden – obwohl viele über Stunden geduldig Hunderte Meter entlang der Bundesstraße B3, der Burgstraße und rund um den Häuserblock warteten. Selbst der Wolkenbruch zur Mittagszeit tat der Stimmung keinen Abbruch.

Schritt für Schritt schob sich die Warteschlange vorwärts. Viele hatten sich Kaffeebecher mitgebracht und machten es sich auf Campingstühlen gemütlich. Der erste Impfwillige campierte bereits gegen fünf Uhr früh vor dem Eingang des Modehauses. Die erste Dosis Impfstoff gab es dann gegen 9.30 Uhr. Bis zum frühen Abend impften die Ärztinnen und Ärzte weiter im Akkord. Gegen halb eins war indes schon klar, dass nicht alle Impfwilligen eine Dosis bekommen würden, dazu war der Andrang einfach zu groß. Das Praxisteam schickte deshalb einen jungen Mann um den Block, der die Wartenden abzählte und jenen, die kaum mehr Chance auf eine Impfung hatten, Bescheid gab. Daraufhin zogen viele davon, aber nicht alle. Von jenen, die bis zum Schluss ausharrten, bekamen lediglich fünf Personen keinen Impfstoff mehr. Umsonst war aber auch für sie das Warten nicht – sie werden noch in dieser Woche in der Arztpraxis einen Termin bekommen.

Die Impfungen im Restaurant des Modehauses gingen fast im Minutentakt flott und unspektakulär voran und die Wartenden draußen spürten diesen Fortschritt – die Laune blieb wohl deshalb hoffnungsfroh. "Tolle Aktion, besser geht es nicht", lobte eine Studentengruppe, obwohl sie früh schon in den Tag gestartet war und trotzdem zwei Stunden bis zum Eingang brauchte.

"Astra ist vielleicht nicht ganz perfekt, aber immer noch gut", begründete Ricardo Waibel aus der Gruppe seine Ausdauer, sich einzureihen. Schließlich gehe es doch darum, das Infektionsgeschehen allgemein zu minimieren. "Und zum Schutz der Familie."

Der 54-jährige Bernhard Heuvelmann aus Mannheim fand das auch. "Ein super Angebot, das allen hilft." Er habe an diesem Tag mit seinem Neffen aus Heidelberg sowieso einen Kaffee trinken gehen wollen, erzählte er in bester Stimmung und hob den Becher. "Dann machen wir das eben hier und lernen nette Leute kennen." Eigentlich erinnere ihn das an richtig gute Zeiten: "Es ist wie Schlange stehen für ein Stones-Konzert."

Es gab auch Zweitimpfungen an diesem Tag - nach ärztlicher Aufklärung darüber, dass bei einem kurzen Abstand zwischen der Erst- und der Zweitimpfung mit AstraZeneca der Impfschutz nach Expertenmeinung geringer ist. "Gott sei Dank gibt es solche Aktionen", sagten Ulla und Roland Nover trotzdem. Die über 60-Jährigen wollten ihren Zweittermin im Impfzentrum nicht abwarten. "Aber dort konnten wir nicht umbuchen." So schienen alle zufrieden mit der Impfaktion, die auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes und des Modehauses unterstützt wurde.

- falls ihr in der @RNZonline nochmal darüber berichtet: erwähnt bitte die Anwohnerin, die Stühle rausgestellt hat und bei offenem Fenster Klavier gespielt hat um die Wartenden zu unterhalten! Das war großartig!

- es gab Anwohner, die Kaffee verkauft haben — Jan Stallkamp (@JanStallkamp) May 16, 2021

In der Praxis von Blittersdorff hatte man im Vorfeld die Erfahrung gemacht, dass viele Patienten – auch über 60-Jährige – den AstraZeneca-Impfstoff nicht haben wollen. Deshalb kamen die Mediziner auf die Idee, ihren vorrätigen Impfstoff und neu dazu bestellten in einer solchen Aktion zu verimpfen, statt im Kühlschrank zu lagern, erzählte Felix von Blittersdorf. "Die Nachfrage ist doch da."

Der Kontakt zu Modehauschef Bernd Niebel war der Startschuss für die Impfaktion. Eigentlich sei eine zweite in den kommenden Tagen geplant gewesen, die müsse aber vorerst wegen einem Mangel an Impfstoff verschoben werden, erklärte von Blittersdorf. "Wir werden es wiederholen, aber dann mit Terminvergabe. Auch wenn alles reibungslos ablief, man kann manches besser organisieren."

Und auch Bernd Niebel fühlt sich auf der richtigen Seite. Mit diesem Ansturm habe er zwar nicht gerechnet, aber er freue sich gerade über "unheimlich viel positives Feedback." Es sei doch das Interesse aller Heidelberger, dass die Infektionszahlen nach unten gingen. "Deshalb mache ich mit als Unternehmer. Ich unterstütze die Aktion gerne und mache alles was möglich ist, bevor Impfstoff in Regalen verstaubt."