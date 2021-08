Die Griechin Nina Papavasiliou wurde mit dem „DKFZ Innovation Award“ ausgezeichnet. Die Forschungsgruppe um Papavasiliou will Antikörper gegen das Opioid Fentanyl erzeugen. Fentanyl-Missbrauch und -Abhängigkeit ist vor allem in den USA weit verbreitet. Foto: Alex

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Vor Kurzem bekam Nina Papavasiliou eine E-Mail. Die Immunologin vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) sollte ihre Forschung auf einer internen Veranstaltung in einem fünfminütigen Gespräch vorstellen – auf Deutsch. Also erstellte die gebürtige Griechin mit amerikanischem Pass eine Präsentation und lernte ihren Text. Ein paar Tage später fand sie heraus, was es mit dem sogenannten Talk auf sich hatte: Anlass war die erstmalige Verleihung des "DKFZ Innovation Award", den Nina Papavasiliou für ihre Forschung erhalten sollte.

Gestiftet wurde der mit 25.000 Euro dotierte Preis vom Förderverein "Freunde des Deutschen Krebsforschungszentrums". Mit ihm sollen Forscherinnen und Forscher ausgezeichnet werden, die mit ihren innovativen Arbeiten eine Brücke schlagen von der Grundlagenforschung zu einer praktischen Verwertung mit Vermarktungspotenzial. Genau das ist Papavasiliou und ihrem Team gelungen. Die Forscher entwickelten ein System, mit dem sich Antikörper gegen nahezu alle Fremdmoleküle erzeugen lassen – auch und vor allem gegen solche, bei denen das mit den bisherigen Methoden nicht möglich war, zum Beispiel sehr kleine chemische Moleküle, wie sie in pharmazeutischen Wirkstoffen vorkommen.

So konnte die Forschungsgruppe zum Beispiel Antikörper gegen das Opioid Fentanyl erzeugen. Fentanyl-Missbrauch und -Abhängigkeit ist in den USA weit verbreitet. Menschen bekommen das Medikament zunächst auf Rezept, werden abhängig und besorgen sich den Stoff nach dem Ende der medizinischen Therapie illegal. Weil die Dosis dann nicht überwacht wird, kommt es häufig zu Todesfällen. "Unsere Idee ist, gegen Fentanyl zu impfen, um neutralisierende Antikörper herzustellen, die die Droge unschädlich machen, sodass es nicht zur Vergiftung oder lebensgefährlichen Überdosierung kommt", erklärt die Immunologin. Das nächste Ziel ist es, das Immunisierungssystem bei der Bekämpfung von Krebszellen einzusetzen.

Papavasiliou hat ihre Entwicklungen bereits in zwei Start-up-Unternehmen eingebracht. Das US-amerikanische Unternehmen "Hepione Therapeutics" entwickelt die Fentanyl-Impfung weiter. Die deutsche "Pansome GmbH", an der auch das DKFZ beteiligt ist, will für andere Biotechfirmen Antikörper und Impfstoffe nach Maß herstellen.

"Ich freue mich, dass unsere Arbeit mit diesem Preis anerkannt wird. Gerade die praktische Umsetzung von Erkenntnissen aus der hervorragenden Grundlagenforschung ist hier oftmals schwierig", sagt die Forscherin. Sie wünscht sich dabei in Deutschland ein bisschen mehr amerikanische Risikobereitschaft. "Natürlich kann nicht alles, was wir machen, am Ende zu einem Medikament führen. Aber da ist noch mehr möglich als bisher."

Für Papavasiliou ist die Angst vor dem Scheitern ein Faktor, der einen großen Unterschied zwischen Deutschland und den USA ausmacht. Hier sei das oft mit Versagen verbunden, dort gehöre es zu einer Karriere dazu. "Aber man muss auch mal scheitern, um etwas lernen zu können. Darum muss man den Forschenden die Sicherheit geben, dass sie scheitern dürfen – dann tun sie es häufig gar nicht." In den Vereinigten Staaten gehe der Trend allerdings oftmals ins andere Extrem. Ständig würden Firmen gegründet, die häufig schnell wieder verschwänden. Ein guter Mittelweg, das wäre es für Nina Papavasiliou.

Die 50-Jährige kann das gut beurteilen, denn sie kam 2016 von der New Yorker Rockefeller University ans DKFZ. Geboren und aufgewachsen ist sie aber in Thessaloniki. Dort ging sie zur Schule und entdeckte als Teenager ihre Leidenschaft für die Wissenschaft. Dass sie zum Studium in die USA gehen konnte, hat sie einer Staatskrise und einem verstorbenen Landsmann zu verdanken. Denn 1988, als Papavasiliou mit der Schule fertig war, war Griechenland mal wieder in Aufruhr, unter anderem waren Schulen und Universitäten geschlossen. Da kam ihr der Zufall zu Hilfe: Denn ein in die USA ausgewanderter Grieche, der dieselbe Schule in Thessaloniki besucht hatte wie Papavasiliou, hatte in seinem Testament Geld für ein Stipendium für eine Schülerin oder einen Schüler ebendieser Schule gestiftet. Sie bekam die Förderung und konnte so ein College im ländlichen Ohio besuchen.

"Ich dachte, ich versuche es ein Jahr und gehe dann wieder zurück. Dann gefiel mir aber die Freiheit, die man bei der Fächerwahl hatte." Sie wählte Biologie, belegte aber auch Deutschkurse – bei einem ehemaligen Tänzer des Leipziger Balletts, der sich zu DDR-Zeiten auf einer Auslandstournee abgesetzt hatte. Sie blieb in den USA – und entdeckte die Immunologie für sich. "Die Tatsache, dass der Körper im Prinzip gegen alles Antikörper bilden kann, das hat mich fasziniert", berichtet Papavasiliou – und diese Forschung hat sie seitdem begleitet. Sie wechselte an die Rockefeller University, wo sie 1998 promovierte und schließlich eine Forschungsabteilung leitete. Sie nahm die US-Staatsbürgerschaft an und gründete eine Familie.

Hintergrund Wie finden wir die richtigen Antikörper gegen einen bestimmten Stoff? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Arbeitsgruppe von Nina Papavasiliou am DKFZ. Denn es gibt Moleküle, gegen die der Körper selbst keine Abwehrstoffe bilden kann, auch die Herstellung im Labor kann mit herkömmlichen Verfahren schwierig sein. Die überraschende Idee hinter Papavasilious Erfindung, für die sie jetzt [+] Lesen Sie mehr Wie finden wir die richtigen Antikörper gegen einen bestimmten Stoff? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Arbeitsgruppe von Nina Papavasiliou am DKFZ. Denn es gibt Moleküle, gegen die der Körper selbst keine Abwehrstoffe bilden kann, auch die Herstellung im Labor kann mit herkömmlichen Verfahren schwierig sein. Die überraschende Idee hinter Papavasilious Erfindung, für die sie jetzt ausgezeichnet wurde: Sie nutzt afrikanische Trypanosomen – einzellige Parasiten, die als Erreger der Schlafkrankheit des Menschen und schwerer Viehseuchen bekannt sind. Trypanosomen leben in den Blutbahnen und müssen sich daher gut vor Antikörper-Attacken schützen. Ihre Oberfläche ist bedeckt von vielen Millionen identischer Proteine, genannt VSG ("variant surface glycoproteins"), die das Immunsystem dazu anregen, große Mengen neutralisierender Antikörper zu produzieren. Allerdings: Kaum ist die Antikörper-Antwort ausgelöst, tauscht der Parasit schlagartig alle VSG auf seiner Oberfläche gegen eine neue, abgewandelte Version aus – das Immunsystem hinkt also bei einer echten Trypanosomen-Infektion immer hinterher. Auch wenn der Parasit letztendlich die menschliche Immunabwehr austrickst: Papavasiliou und ihre Kollegen erkannten, dass die VSG einen hervorragenden Träger darstellen, um die Produktion von Antikörpern gegen nahezu beliebige Moleküle anzuregen. Dazu manipulierten sie abgetötete Trypanosomen so, dass sie genau die VSG bilden, welche die gewünschte Antikörper-Reaktion auslösen. So können Impfstoffe hergestellt werden oder bei einer Individualtherapie auch Antikörper außerhalb des Körpers, die dann zugeführt werden. ste

[-] Weniger anzeigen

Die Entscheidung, sich nach Heidelberg zu bewerben, hatte wieder etwas mit Zufall zu tun. Eine Kollegin aus New York war ans DKFZ gewechselt, und Papavasiliou hatte mit der unsteten Forschungsförderung in den USA am Ende der Obama-Präsidentschaft zu kämpfen. Meist bekamen Forschungsprojekte nur die Finanzierung für ein Jahr und wussten nicht, ob es darüber hinaus weitergehen würde. "In Deutschland ist die Finanzierung zwar nicht so üppig, aber dafür stabil", erklärt die Forscherin. Als das Angebot aus Heidelberg kam, entschied sich die Familie für den Schritt nach Europa. Die beiden erwachsenen Töchter blieben in den USA – sie gehen aufs College –, der achtjährige Sohn kam mit. Praktisch war auch, dass Papavasilious Mann ebenfalls eine Anstellung am DKFZ bekam – er arbeitet in der strukturellen Biologie.

Jetzt ist die Familie schon fünf Jahre in Heidelberg – und fühlt sich am Neckar zu Hause. "Die Stadt erinnert mich ein bisschen an Thessaloniki in den 1970er- und 80er-Jahren. Sie ist klein, aber es ist was los. Man ist von überall schnell in der Natur – und der Flughafen in Frankfurt ist nicht weit." Gerade in der Corona-Zeit hat sie die kurzen Wege für Familienausflüge schätzen gelernt: Wandern im Mühltal, Schlittenfahren auf dem Kohlhof. "In New York musst du dafür zwei Stunden im Auto fahren."