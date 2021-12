Die Werbetafel von „Ströer“, die zu weit in den Radweg an der Kurfürsten-Anlage ragte, ist nun versetzt worden. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (jola) Die Werbetafel auf dem Radweg der Kurfürsten-Anlage ist mittlerweile versetzt worden (die RNZ berichtete). Die Stadt hatte nach Beschwerden unseres Lesers Alexander Schilling und einer RNZ-Anfrage die Einhaltung der Auflagen für die Baugenehmigung geprüft und festgestellt, dass die Werbetafel nur zwei Meter vom Fahrbahnrand aufgestellt wurde – vorgeschrieben waren aber 2,5 Meter.

Nachdem die Stadt anfangs noch erklärt hatte, prüfen zu wollen, ob man die Versetzung anordnet, erreichten die Redaktion mehrheitlich kritische Leserbriefe – es wurde aber auch die Meinung vertreten, dass der Radweg auch mit der falsch gesetzten Tafel breit genug sei. Immerhin sorgen auch die Bäume dafür, dass der Radweg stellenweise schmaler ist.

Leser Schilling jedoch ist auch mit dem neuen Standort der Werbetafel nicht zufrieden. Der Fahrradweg, der ja nicht am Bordstein, sondern von einer weißen Linie begrenzt werde, sei so auch nur rund zwei Meter breit. "Bestimmt steht die Werbeanlage jetzt da, wo sie stehen soll. Und nach wie vor mit voller Breite auf dem Fahrradweg", so Schilling in einem Schreiben an das Baurechtsamt der Stadt, das der RNZ vorliegt. Darin kritisiert er die Verwaltung dafür, die Genehmigung überhaupt erteilt zu haben. "Das ist, ehrlich gesagt, noch trauriger als die falsche Aufstellung. Denn das ist das Zeichen, das Sie und im Schlepptau Ihres Amtes die Stadt Heidelberg als Ganzes setzen: Fahrradwege sind stadträumliche Verfügungsmasse."

Wenn die Verkehrswende gelingen soll, argumentiert Schilling weiter, dann ginge es doch darum, Menschen vom Auto auf das Fahrrad zu bringen. Deshalb müsse man als Verwaltung dafür sorgen, dass kein existierender Radweg durch Baumaßnahmen dauerhaft eingeschränkt oder beschnitten wird: "Sie und Ihre Kollegen der dafür zuständigen Ämter müssten dafür Sorge tragen, dass die Bagatellisierung des Missbrauchs von Fahrradwegen als Kurzparkzone, Be- und Entladefläche, Ausweichzone für Baustellen und so weiter ein Ende findet", heißt es im Brief an die Verwaltung. Statt sich um das Klima zu sorgen, schließt Schilling, wolle man bei der Stadt Einnahmen mit Werbetafeln auf Fahrradwegen generieren.

Update: Freitag, 3. Dezember 2021, 19.04 Uhr

Umstrittene Werbetafel wird versetzt

Heidelberg. (RNZ) Die umstrittene Werbetafel in der Heidelberger Kurfürsten-Anlage in Höhe der Stadtbücherei wird versetzt. Das teilt die Stadt am Dienstag mit.

Sie entspricht nicht der Baugenehmigung und wird daher an anderer Stelle aufgestellt. Das ist das Ergebnis einer Prüfung durch die städtischen Fachämter. Ende September hatte die Firma Ströer die Werbetafel zwar wie genehmigt in Höhe der Hausnummer 21 errichtet. Dabei wurde jedoch nicht der geforderte Abstand von 2,50 Metern zum Fahrbahnrand eingehalten.

Die Werbetafel muss daher in Richtung Gehweg versetzt werden, sodass der geforderte Abstand gewahrt bleibt. Auch der Gehweg darf durch die Anlage nicht eingeschränkt werden. Das dient der Verkehrssicherheit. Bis Mitte November soll die Anlage versetzt werden.

Update: Dienstag, 19. Oktober 2021, 15.28 Uhr

Muss die neue Werbetafel umgesetzt werden?

Von der linken Kante der Werbetafel bis zur Straße sind es nur rund zwei Meter, es sollten aber 50 Zentimeter mehr sein.

Heidelberg. (jola) Als unser Leser Alexander Schilling die neue Werbetafel auf der Kurfürsten-Anlage entdeckt hat, traute er seinen Augen kaum: "Zu meiner großen Verwunderung musste ich feststellen, dass die Stadt Heidelberg im Augenblick gerade dabei ist, auf dem Fahrradweg an der Kurfürsten-Anlage stadtauswärts ungefähr auf Höhe der Stadtbücherei eine dauerhafte, beleuchtete Werbefläche zu installieren", schrieb er uns. Zwar sei die Situation dort wegen der Bäume problematisch – der Erhalt der Bäume sei aber auch "ein Anliegen, das diese teilweise Einschränkung der Radwegsbreite durchaus rechtfertigt".

"Aber durch die Aufstellung einer Werbetafel mitten auf dem Radweg, ein weiteres Hindernis an einer ohnehin unübersichtlichen Stelle zu schaffen, ist für mich in keiner Weise nachvollziehbar", schreibt Schilling. Denn: "Die Breite des Radwegs wird bis zur Markierung auf 147 Zentimeter reduziert."

Die Stadt erklärte auf RNZ-Anfrage, dass der Standort der Werbeanlage baurechtlich genehmigt wurde. Eine der Auflagen sei aber gewesen, einen Abstand von 2,5 Metern zum Fahrbahnrand einzuhalten. Das hat die Stadt nun selbst nachgemessen und festgestellt, dass der Abstand zur Fahrbahn nur rund zwei Meter beträgt. Auch Schillings Messung zum Abstand zur Begrenzungslinie des Radwegs hat die Stadt mit circa 1,47 Metern bestätigt. "Wir prüfen derzeit unter Beteiligung des Amts für Verkehrsmanagement, ob der ausgeführte Abstand ausreichend ist, oder ob eine Verschiebung aufgrund verkehrsrechtlicher Belange erforderlich wird."

Das Unternehmen Ströer, das die Anlage aufgestellt hat, äußert sich auf RNZ-Anfrage einsilbig: "Alle Werbeträgerstandorte in Heidelberg sind im Vorfeld mit den relevanten Ämtern abgestimmt und haben eine gültige Baugenehmigung. Bezüglich der von Ihnen geschilderten Thematik befinden wir uns gerade im Austausch mit der Stadt."