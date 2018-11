Von Manfred Bechtel

Heidelberg. "Haben Sie alle Taschenlampen dabei?", fragt Dr. Sandra Panienka die Exkursionsteilnehmer, die sich nach und nach vor dem Besucherzentrum des Heidelberger Schlosses eingefunden haben. Um diese Nachtzeit sind keine Touristenscharen mehr unterwegs, nur noch vereinzelte Spaziergänger genießen die Ruhe. "Ja, Taschenlampen sind wichtig", sagt sie. Nicht nur, damit im Dunkeln keiner stolpert, sondern auch, damit die Naturfreunde nicht zertreten, was sie eigentlich beobachten wollen: Erdkröten, Molche, besonders aber "Feuersalamander bei Nacht", wie der Titel der Exkursion lautet. Angeboten wurde die Führung vom Naturschutzbund (Nabu) im Rahmen des Programms "Natürlich Heidelberg".

Vorsichtiges Auftreten war geboten. "Salamander haben kein Trommelfell, nehmen aber Erschütterungen sehr gut wahr", hatte Sandra Panienka vorgewarnt. Wenn die Tiere sich gestört fühlen, ziehen sie sich - wenn auch ohne Hast - in die schützenden Spalten zurück.

An diesem Abend ist es mild und feucht, da kann man gut beobachten, wie die Salamander auf Nahrungssuche gehen. Die Feuchtigkeit brauchen sie, damit ihre Haut nicht austrocknet. Auf ihrem Speiseplan stehen Nacktschnecken, Regenwürmer, Insekten, Asseln, Spinnen. Es dauert nicht lange, bis die ersten gelb-schwarz gezeichneten Kerlchen im Taschenlampenlicht auftauchen. "Man darf sie vorsichtig in die Hand nehmen, kann sie auch streicheln, aber man darf sie nicht mitnehmen", klärt die Fachfrau.

"Kann der Kleine schon das Abwehrgift produzieren?", will vorsichtshalber jemand wissen. Sandra Panienka lenkt die Blicke auf die Sekretdrüsen hinter den Ohren: "Damit kann er weißen Schaum absondern. Der ist aber nicht gefährlich für uns. Man darf sich das Sekret nur nicht versehentlich in die Augen oder die Nase reiben."

Salamander sind wechselwarm und halten Winterruhe. Dafür sind die alten Schlossgemäuer mit ihren Spalten wie geschaffen. Dort können sie sich verstecken und tief drinnen in frostfreien Bereichen überwintern. Sie sind dann bewegungsunfähig. Im Frühjahr setzen die Weibchen Larven in Gewässern ab. Sie haben Kiemen, erst später werden die Lungen ausgebildet.

In dieser Entwicklungsphase fallen viele von ihnen Fressfeinden zum Opfer, denn die Larven sind noch nicht in der Lage, giftiges Drüsensekret herzustellen. Im August/September verlassen sie das Wasser und sind dann schon fertige kleine Salamander.

Allerhand Geschichten erzählte man sich von alters her von dem kleinen Kerl, der mit seinen großen Knopfaugen so putzig aussieht: Nach mittelalterlichem Glauben lebte er im Feuer; er sei so kalt, dass er Feuer löschen kann. So giftig wie landläufig befürchtet wurde, ist er nicht; immerhin schreckt er mit seinem Sekret und den Warnfarben die Fressfeinde ab.

"Hat der Salamander natürliche Feinde?", will ein Teilnehmer wissen. "Eigentlich nur uns", antwortet die Expertin. Zwar sind die Amphibien aus der Ordnung der Schwanzlurche streng geschützt, aber der Mensch engt ihren Lebensraum zunehmend ein: Verstecke gehen verloren, Gewässer werden trockengelegt. Vielen werden auch Gullys zum Verhängnis, aus denen es kein Entkommen gibt. Die Bassins im Schlossgarten dagegen sind mit kleinen Rampen versehen, so können die Tiere ein- und aussteigen.

Wer einen Garten mit Amphibien hat, möge in den Kellerschächten Ausstiegshilfen anbringen, darum bittet die Amphibien-Liebhaberin. Das kann schon ein Brett sein, das nicht zu steil ist. Besser noch: ein Hasendrahtgitter über dem Schacht, damit die Tiere erst gar nicht reinfallen. Eine ernste Bedrohung stellt seit einigen Jahren ein sehr aggressiver Pilz dar, der durch Terrarientiere in die Natur eingebracht wurde. Er könnte die Population stark dezimieren.