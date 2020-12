Von Werner Popanda

Heidelberg. Das Graffitigemälde, das auf den Rückwänden von neun Garagen an der Freiburger Straße im Wohnquartier Hasenleiser erschaffen wurde, strotzt nur so vor Farbenpracht. Bunte Blumen blühen im sattgrünen Gras, auf einer Margerite hat sich ein Maikäfer niedergelassen. Durch die Luft schwirren Schwalben und Schmetterlinge und sogar Halsbandsittiche wurden malerisch verewigt. Womit im Hasenleiser nun schon ein zweites Garagenrückwandbild entstanden ist, das viele Blicke auf sich zieht.

Das erste Gemälde hatte die Kunstgruppe des Quartiersmanagements Hasenleiser (QMH) auf der Rückseite von acht Garagen in der Bühler Straße geschaffen. Für das zweite Wandbild direkt an der Bushaltestelle Kolbenzeil sind nun Michel Vogt und Florian Feigenbutz verantwortlich. Die Projektleitung lag erneut in den Händen von Sarah Labusga vom QMH. Beide Bilder wurden vom Bewohnerfonds Hasenleiser und von der Bürgerstiftung Heidelberg finanziell gefördert – für Garagenbesitzerinnen und -besitzer ist die Aktion dadurch kostenlos.

Die beiden Künstler fühlen sich dem Hasenleiser eng verbunden. Feigenbutz besuchte die Internationale Gesamtschule und kennt daher nach eigenem Bekunden die Gegend wie seine Westentasche. Vogt ist im Hasenleiser aufgewachsen. Vor 15 Jahren hat er sich allerdings in der Mannheimer Neckarstadt selbstständig gemacht und begann dort, an Schulen Graffiti-Workshops zu geben, in denen er "Kindern erklärte, wie man es macht, wo man es macht und welche Strafen es gibt, wenn man erwischt wird".

"Dann", so Vogts Rückblick, "haben wir die Schulen angemalt und die Stadtteile verschönert." Anschließend habe er die "erste legale Graffiti-Freifläche in Mannheim" zur Verfügung gestellt bekommen. Seine Hauptmotivation fasst er so zusammen: "Wir kämpfen gegen graue Betonwände, und das schon immer." Seit zwei Jahren lebt Vogt nun gemeinsam mit seiner Familie wieder im Hasenleiser.

Auch Sabine Scheffzek von der Eigentümergemeinschaft freut sich über die bunten Garagen. Für eine Blumenwiese habe man sich entschieden, weil damit auch dem Thema Bienensterben und dem Umweltgedanken Rechnung getragen werde. Jedenfalls hätten die Eigentümer eines weiteren Blocks mit neun Garagen "gesehen, wie schön das alles geworden ist und möchten jetzt auch ein Gemälde haben".

Für Birgit Grün, Leiterin der Sozialen Dienste des Caritasverbandes, der das QMH trägt, ist das Gemälde eine "Augenweide gerade bei grauem Wetter". Switgard Feuerstein von der Bürgerstiftung hat wiederum "vor allem das Zusammenbringen von Generationen und die gemeinsame Begegnung" überzeugt. Sarah Labusga freut sich, dass alle mit so viel Herzblut dabei sind und ist guter Hoffnung, dass "wir noch weitere Garageneigentümer dafür begeistern können, sich auf diese Weise zu engagieren".