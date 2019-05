Bürgermeister Odszuck (5. v.l.) setzten zusammen mit Mitgliedern des Gemeinderates und Projektplanern zum ersten Spatenstich an. Foto: Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Bereits 2011 beschloss der Gemeinderat: Die Hebelstraßenbrücke muss erneuert werden. Jetzt, rund acht Jahre danach, wird die baufällige Brücke in der Weststadt abgerissen. Im Frühjahr 2021 soll das rund 12 Millionen Euro teure Projekt fertig sein. Am Freitagmittag starteten offiziell die Bauarbeiten: Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck, Tiefbauamtsleiter Jürgen Weber, Mitglieder des Gemeinderates und Planer setzten gemeinsam zum ersten Spatenstich an.

"Wir freuen uns, dass wir endlich anfangen können", so Odszuck, der die Gelegenheit für sich nutzte, ein letztes Mal zu Fuß über die 1952 errichtete Brücke zu laufen. Der Bürgermeister machte keinen Hehl daraus, dass das Bauwerk längst hätte saniert sein können: "Es tut weh, dass es nicht schon vor vielen Jahren gemacht worden ist." Gerade als zentrale Verkehrsachse werde die Brücke in den nächsten Monaten schmerzlich fehlen.

Zumal das auf 18 Monate angelegte Projekt kein kleines ist, wie Odszuck erklärte: "Eine Brücke zu sanieren oder wie hier komplett neu zu bauen, ist ein äußerst komplexes Unterfangen - nicht nur aus Ingenieurssicht, sondern auch aufgrund der umfangreichen Abstimmungen." So seien dem Spatenstich zwölf Jahre intensiver Planungsarbeit vorausgegangen. Schon im Jahr 2010 musste die zulässige Fahrzeuglast auf 30 Tonnen beschränkt werden. Gleichzeitig wurde die Fahrbahn von vier auf zwei Fahrstreifen verringert. Im Dezember 2017 wurde die Fahrzeuglast auf 3,5 Tonnen und die Durchfahrtsbreite auf zwei Meter verringert. Seit Mitte Januar diesen Jahres ist die Brücke für den Autoverkehr ganz dicht.

Der erste Hauptakt des Neubaus erfolgt Anfang Juli: Dann wird die Brücke in zwei Schritten abgerissen. Während im mittleren Bereich Bagger und Presslufthammer zum Einsatz kommen, sollen beidseits der Gleise Betonplatten ausgeschnitten und mit einem Kran ausgehoben werden. Im letzten Quartal der Bauphase, Ende 2020, werde die neue, komplett im Werk gefertigte Brücke, dann mit zwei Schwerlastkränen eingehoben, wie Jürgen Weber, Leiter des Tiefbauamtes, erklärte.

Die neue Brücke, eine Stahl-Verbund-Konstruktion, soll deutlich moderner daherkommen als ihre Vorgängerin, die laut Odszuck zuletzt "massiv einsturzgefährdet" war. Sie wird mindestens zwei Meter länger, einen Meter breiter und 20 Zentimeter höher als die alte sein. Davon profitieren sollen alle Verkehrsteilnehmer: Geplant ist unter anderem, die beiden Radfahrstreifen um einen halben Meter zu verbreitern. Hinzu kommen 2,50 Meter breite Gehwege.

Bis es so weit ist, müssen vor allem die Autofahrer in den sauren Apfel beißen und auf die Montpellierbrücke ausweichen. Radfahrern und Fußgängern bleibt immerhin noch die Geh- und Radwegbrücke zwischen der West- und Bahnstadt.