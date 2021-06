Von Denis Schnur

Heidelberg. Während in ganz Deutschland die Infektionszahlen zurückgehen und man auf ein baldiges Ende der Pandemie oder zumindest der starken Einschränkungen hoffen kann, geht man im Ankunftszentrum für Geflüchtete in Patrick-Henry-Village (PHV) davon aus, dass man auch in Zukunft Maßnahmen zum Infektionsschutz ergreifen muss: "Corona wird uns hier noch lange beschäftigen", sagte der Einrichtungsleiter Markus Rothfuß bei einem Pressetermin am Donnerstag. Anlass war der Antrittsbesuch von Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU), der im Justizministerium nun federführend für das Thema Migration zuständig ist. Seit dem Amtsantritt der neuen Landesregierung im Mai ist nämlich nicht mehr das Innen- sondern das Justizressort für die Aufnahme von Geflüchteten zuständig.

Bislang habe man die Corona-Pandemie in der Sammeleinrichtung im Südwesten Heidelbergs gut händeln können, wie die Präsidentin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Sylvia Felder, betonte: "Ich glaube, das ist uns hervorragend gelungen. Dafür möchte ich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich danken." Man habe die Bewohner früh in verschiedene Gruppen eingeteilt, habe viel getestet, Abstände garantiert und zahlreiche andere Maßnahmen ergriffen. So konnte ein größerer Ausbruch, wie es ihn etwa in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen gab, verhindert werden.

Doch selbst wenn in Deutschland in den nächsten Monaten ein Großteil der Bevölkerung durchgeimpft sein wird, wird man sich im Ankunftszentrum noch mit Corona befassen müssen, wie Staatssekretär Lorek verdeutlichte: "Hier werden immer wieder Menschen ankommen, die noch nicht geimpft sind und die vielleicht neue Virusvarianten mitbringen." Deshalb werden Hygienemaßnahmen und das Testen weiter eine wichtige Rolle spielen. Langfristig sei es das Ziel, dass alle Neuankömmlinge im Zentrum eine Coronaimpfung erhalten können. Erste Dosen seien bereits verabreicht worden, wie Rothfuß berichtete: "Wir haben mit den Impfungen begonnen, sind da aber natürlich darauf angewiesen, dass genügend Impfstoff zur Verfügung steht."

Für Lorek war es der erste Außentermin als Staatssekretär: "Den habe ich ganz bewusst hier absolviert, da das Ankunftszentrum maßgeblich ist für die Geflüchteten im Land – und beispielhaft für viele andere Einrichtungen in Deutschland." Von Rothfuß und Felder ließ er sich durch die Großeinrichtung führen und war im Anschluss begeistert: "Das ist schon wirklich gut, was hier gemacht wurde." Entsprechend sehe man trotz der neuen Zuständigkeiten auf Landesebene keinen Anlass, etwas an der Funktionsweise zu ändern: "Das System hat sich bewährt und wir wollen daran festhalten", so Lorek.

Dennoch stehen für die Einrichtung große Veränderungen an – denn die Stadt hat kürzlich einen Stadtplaner beauftragt, im Nordosten von PHV nach einem geeigneten Standort für den Neubau des Ankunftszentrums zu suchen. Zwar heiße das noch nicht, dass es dort auch definitiv hinziehen wird, wie Felder betont, aber: "Wir haben da alle gemeinsam einen guten Gedanken gefasst." Lorek wollte sich zur Standortfrage noch nicht konkret äußern, dazu stehe man im engen Austausch mit der Stadtverwaltung. Er bedankte sich jedoch bei der Stadt, die nach einer Lösung suche und so den rund 500 Mitarbeitern und 250 Ehrenamtlichen eine Perspektive biete.

Um einen Umzug innerhalb von PHV zu ermöglichen, könne man sich auf Landesseite auch vorstellen, Kompromisse bei der Konzeption der Einrichtung einzugehen. "Wir sind bereit, das Ankunftszentrum eventuell auf zwei oder drei Orte zu verteilen", so Felder. Verfahrenstechnisch wäre das machbar. "Entscheidend ist jedoch, dass die Standorte nah genug beieinanderliegen."