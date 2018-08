Von Werner Popanda

Heidelberg. Gleich, ob man nun Shangrila, Shangri-la oder Shangri-La schreibt, gemeint ist in der Regel immer jener utopische, mit nahezu paradiesischen Verhältnissen gesegnete Ort, den der Autor James Hilton 1933 in seinem Weltbestseller "Der verlorene Horizont" in der Himalaja-Region ansiedelte. Um nach Shangrila zu kommen, muss man aber gar nicht dermaßen weit reisen. Denn vor gut vier Wochen wurde in Rohrbach-Süd ein Restaurant namens "Shangrila" eröffnet. Wer mit dessen Adresse Englerstraße 10 auf Anhieb nicht allzu viel anfangen kann, dem hilft womöglich der Hinweis auf den einstigen "Praktiker"-Baumarkt weiter. Wer dann aber dorthin gefunden hat und über die Treppe oder den Lift den Eingang zum "Shangrila" erreicht, der wird garantiert ins Staunen geraten.

Und zwar deshalb, weil das "Shangrila" auf 1500 Quadratmetern über gut 420 Sitzplätze verfügt, womit dieses Restaurant das größte asiatische Restaurant in Heidelberg ist. Alles wirkt überaus großzügig gestaltet und man hat Raum in Hülle und Fülle. Aber dennoch kann man aufgrund der sehr durchdachten und geschickten Anordnung der Tische und Stühle sehr privat und angenehm Platz nehmen.

Dass das "Shangrila" seinem Anspruch, ein asiatisches Restaurant zu sein, rundum gerecht wird, zeigt sich darin, dass es kein speziell chinesisches, kein speziell japanisches, kein speziell mongolisches und auch kein speziell thailändisches Restaurant ist. Sondern ein Restaurant, in dem köstliche Speisen aus allen diesen vier Ländern zubereitet werden.

Wer also beispielsweise "Pekingsuppe" und "Knusprige Ente mit süß-saurer Soße" schätzt, ist im "Shangrila" ebenso an der richtigen Adresse wie die Liebhaber etwa von Sushi in allen Variationen, diversen Spezialitäten aus der mongolischen Küche sowie "Gebratenem Hühnerfleisch mit roter Currysoße" oder "Gebratenen Garnelen mit rotem Curry und Kokosmilch".

Abgesehen von der Speisekarte gibt es hier noch ein opulentes Buffet an warmen Speisen, auch eine Salattheke gehört dazu. Zum anderen gibt es auch das, was mittlerweile mit "Live-Cooking" auf den Punkt gebracht wird. Konkret heißt das, dass man sich an einem "Food-Markt" die für ein Mahl gewünschten Zutaten selbst zusammenstellt. Danach bringt man diese zu einem Koch, der daraus ein schnelles und schonend gegartes Gericht zaubert. Obendrein ist es möglich, die eigene Lieblingssoße entweder auszuwählen oder sogar selbst zu kreieren. Zur Überbrückung einer eventuellen Wartezeit steht das warme Buffet bereit.

Im "Shangrila" wird ausdrücklich nicht mit Glutamat gekocht, sondern mit Hühnerbrühe. Noch bis Samstag, 23. Dezember, gilt das Neueröffnungsangebot: Auf das Mittagsbuffet gibt es 20 und auf das Abendbuffet sogar satte 30 Prozent.

Info: Restaurant Shangrila, Englerstraße 10, Tel. 06221/ 3395188, Internet: "www.restaurant-shangrila-heidelberg.de", Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11.30 bis 15 und 17.30 bis 23.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen durchgehend von 11.30 bis 23.30 Uhr.