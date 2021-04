Heidelberg. (dns) Ab Montag, 19. April, können sich alle Menschen ab 60 Jahren einen Impftermin buchen – damit dürfte die Nachfrage wieder deutlich steigen. Wer über 60 Jahre alt und jetzt schon impfberechtigt ist, sollte sich deshalb schnell einen Termin buchen. Denn wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind aktuell bis einschließlich Donnerstag, 22. April, noch 600 Termine für Impfungen mit dem Vakzin von Astra-Zeneca im Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund frei (Stand: 15. April, 15 Uhr). Vor allem am Sonntag – dem letzten Tag, an dem nicht jeder Über-60-Jährige grundsätzlich impfberechtigt ist – sei noch einiges offen.

Dass so viele Termine frei sind, liegt laut Stadt vor allem daran, dass den Impfzentren Anfang April überraschend eine große Lieferung mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff zugeteilt wurde. Damit nahm auch die Impfkampagne im KIZ ordentlich an Fahrt auf. Alleine in den ersten sechs Öffnungstagen nach Ostern wurden dort rund 1900 Menschen immunisiert.

Die Terminvergabe läuft zentral über das Land. Unter www.impfterminservice.de kann man einen Termin buchen. Voraussetzung hierfür ist eine Mailadresse oder die Möglichkeit, SMS zu empfangen. Zudem kann man auch telefonisch unter 116.117 einen Termin zu vereinbaren. Interessierte sollten bei der Terminbuchung keine Buchungscodes verwenden, die vor dem 31. März verschickt wurden. Nur so sei sichergestellt, dass Personen unter 60 Jahren keine Impfung mit Astra-Zeneca zugeteilt bekommen. Die aktuelle Liste der Impfberechtigten veröffentlicht das Sozialministerium unter www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de.

Update: Donnerstag, 15. April 2021, 19.59 Uhr

Zweitimpftermine bleiben in Heidelberg bestehen

Heidelberg. (dns) Jetzt haben es die Gesundheitsminister offiziell beschlossen: Für Unter-60-Jährige, die bereits einen ersten Impftermin mit Astra-Zeneca hatten, wird für die Zweitimpfung der Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna empfohlen. Dies betrifft auch über 1000 Menschen, die seit Ende Februar im Kreisimpfzentrum (KIZ) oder im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Heidelberg geimpft wurden.

Sie müssen sich nicht um einen neuen Termin kümmern, wie ein Stadtsprecher bestätigt: "Alle Zweitimpftermine bleiben bestehen." Die Impflinge können wie geplant ins KIZ kommen, wo sie eine Dosis des Biontech-Vakzins erhalten.

Auch im ZIZ sollen die Menschen ihre Termine wahrnehmen, sie werden möglichst vor Ort auf einen anderen Impfstoff umgebucht oder erhalten – sollte das nicht möglich sein – dort einen Ersatztermin. Wer nach der ärztlichen Aufklärung den Impfstoff von Astra-Zeneca möchte, kann auch diesen bekommen, so der Stadtsprecher.