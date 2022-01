Heidelberg. (shy) Unbekannte haben eine Impfaktion der Praxis Dres. Horn & Choudhry in der Bahnstadt im Vorfeld massiv gestört, indem sie Hunderte Termine unter falschem Namen ausgemacht haben. Das hat Dr. Andreas Horn am Dienstag der RNZ mitgeteilt. Die Praxis hat schon mehrfach Impfaktionen durchgeführt. Am 20. und 21. Januar ist eine interne Impfaktion für Studierende und Mitarbeiter der Universität mit 900 Dosen geplant.

Die Studenten und Mitarbeiter wurden von der Universität per E-Mail angeschrieben, die 900 Termine waren rasch vergeben. "Heute haben wir festgestellt, dass die Hälfte Fake-Termine sind", berichtete Horn. "Ich finde das ein Unding. In der Praxis müssen nun von Hand mühsam die falschen Termine aussortiert werden."

Horn ärgert sich: "Man bemüht sich und opfert Freizeit und dann so etwas." Außerdem wendet er sich an alle, die einen echten Termin ausgemacht haben: "Sollte es an den Impftagen in der Praxis zu Verzögerungen kommen oder nicht alles reibungslos funktionieren, bitten wir um Verständnis."