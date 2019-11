Heidelberg. (pol/van) In die Wade hat ein Hund eine Radfahrerin am Mittwoch im Stadtteil Rohrbach gebissen. Die 39-Jährige war gegen 11.20 Uhr in der Straße "Am Heiligenhaus"/"Ölgasse" mit ihrem Rad unterwegs gewesen, als sie einer Frau mit zwei angeleinten Hunden begegnete, die an einer Stelle ohne Gehweg am rechten Fahrbahnrand in Richtung Rohrbach lief. Nach Angaben der Beamten soll dann ein Hund an der Leine gerissen, die Frau angesprungen und sie in die Wade gebissen haben.

Wie die Beamten weiter mitteilen, habe sich die Besitzerin wenig für den Vorfall interessiert. Sie suchte das Weite, obwohl sie die Radlerin auf den Vorfall angesprochen hatte.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Die Hundebesitzerin soll etwa 50 bis 55 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und schlank sein. Sie soll grau-blondes, schulterlanges Haar und einen hellbeigen Mantel sowie eine Hose getragen haben. Der Hund, der die 39-Jährige gebissen hatte, hatte langes, zotteliges, hellbraunes Fell, war dünn und etwa einen Meter hoch. Der zweite Hund war etwas kleiner, aber von stärkerem Körperbau, hatte ein weiß-schwarzes, kurzhaariges Fell. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3418-0.