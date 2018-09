Heidelberg. (pol/mare) Ein 56-jähriger Mann wurde am Montagmittag kurz nach 15 Uhr "Im Eichwald" von einem Hund gebissen und dabei verletzt. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war mit seinem Vierbeiner in Nähe des Stadtwaldes spazieren, als ihm zwei Frauen begegneten. Eine der beiden hatte einen großen Hund mit cremefarbenen-braunen Fell an einer neon-gelben Leine dabei. Dieser kam der laut des 56-Jährigen langsam und in "aggressiver Haltung" auf ihn zu.

Der Mann rief der Unbekannten zu, dass sie ihren Hund zurückhalten soll, doch das Tier wurde immer schneller, sodass die Frau ihn schließlich nicht mehr halten konnte.

Er rannte auf den Mann zu. Der 56-Jährige versuchte noch, sich und seinen Hund zu schützen, doch der andere Vierbeiner biss ihm in den Finger. Der Hund - vermutlich ein Staffordshire - warf den Mann zu Boden, wobei er sich neben der Bisswunde noch eine Schürfwunde zuzog.

Die beiden Hundehalter trennten ihre beiden Hunde und gingen dann in unterschiedliche Richtungen davon. Eine Beschreibung der beiden Frauen liegt bislang nicht vor.

Der 56-Jährige meldete den Vorfall der Polizei, welche die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen hat.

Diese suchen nun die Hundehalterin oder Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeihundeführerstaffel unter Telefon 06227/3581880 oder das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/34180 entgegen.