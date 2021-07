Heidelberg. (ani) Die Corona-Pandemie hat das Gastgewerbe mit aller Härte getroffen. "Meine Betriebe mussten eine Sonderlast tragen", so Melanie von Görtz, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Heidelberg. Sie meinte damit die monatelange Schließung von Hotels, Kneipen und Restaurants in zwei Lockdowns. Im Ausschuss für Wissenschaft und Wirtschaft berichtete von Görtz nun über die gegenwärtige Situation des Gastgewerbes in der Stadt. Dabei wurde deutlich: "Die Krise ist für die Branche noch voll da."

Umsätze, die aufgrund der beiden Lockdowns nicht gemacht werden konnten, könnten nicht wieder zurückgeholt werden. "Die Verluste sind nicht kompensierbar", so von Görtz. Zudem litten viele Betriebe unter einem Problem, das sich zwar bereits vor der Corona-Pandemie abzeichnete, sich nun aber drastisch verschärfte: dem Fachkräftemangel. So seien baden-württemberg-weit 40 Prozent der Mitarbeiter, die ihren Job im Gastgewerbe selbst gekündigt hätten, auch nach Ende des Lockdowns nicht wieder zurückgekehrt. Viele hätten sich neue Beschäftigungen in "krisenfestereren Branchen" gesucht. Durch den Mitarbeitermangel steige nun die Arbeitslast für diejenigen, die der Branche noch nicht den Rücken gekehrt hätten. Zumal durch Corona-Vorschriften immer neue Aufgaben für das wenige Personal generiert würden. Die Kontrolle von Test- und Impfbescheinigungen etwa, die vor einigen Wochen noch für den Restaurantbesuch nötig waren.

Eventgastronomie und Hotellerie treffe zudem die fehlende Planbarkeit, etwa, was das Hochzeitsgeschäft betreffe. Es gebe Veranstaltungen, die nicht nur ein, sondern mittlerweile schon zwei Mal verschoben werden mussten. Das halte viele Gäste davon ab, überhaupt ein größeres Event zu planen. 70 Prozent der Betriebe jedenfalls, die Mitglied des Dehoga sind, könnten aktuell nicht rentabel arbeiten.

Umso wichtiger sei es, das Gastgewerbe auch weiter zu unterstützen, wo es geht. Die Zusammenarbeit mit der Stadt sei in der Krise stets gut gewesen. "Wir sind näher zusammengewachsen", so von Görtz. Dennoch könnte noch mehr geschehen. Von Görtz sprach beispielsweise eine Verlängerung der Außengastronomie an – bis Mitternacht. In der Altstadt würde es einigen Betrieben außerdem helfen, wenn sie ihre Bestuhlung draußen nicht erst – wie es die aktuelle Regelung vorsieht – um 11 Uhr aufbauen dürften. Nicht zuletzt müsse der Wohnungsmarkt für im Gastgewerbe Beschäftigte oder Auszubildende attraktiver werden – etwa durch ein Ausbildungshaus speziell für die Hotel- und Gastronomiebranche.