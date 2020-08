Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Hotel- und Gastronomiebranche in den letzten Monaten mit riesigen Umsatzeinbrüchen zu kämpfen – auch in Heidelberg. Dank der Sommerferien und des guten Wetters hat sich die Lage zwar etwas entspannt – überstanden ist die Krise deswegen aber noch lange nicht, wie Melanie von Görtz, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Heidelberg (Dehoga), klarstellt: "Wir schauen mit bangen Blicken in den Herbst." Bei einem Treffen mit hiesigen Hoteliers im Arthotel in der Altstadt informierte sich CDU-Bundestagsabgeordneter Karl A. Lamers über die Situation und suchte nach Perspektiven für die Zukunft.

Lob gab es für den bisherigen Einsatz der Politik: "Wenn die Politik uns nicht geholfen hätte, wäre unsere Runde heute deutlich kleiner", so von Görtz. Dennoch blickt die Branche in eine ungewisse Zukunft: "Der August brummt zwar, aber was passiert, wenn die Ferien vorbei sind?", fragt sich etwa Maik Neuhaus, Inhaber des Arthotels. Wenn dank kühlerer Temperaturen die Außenbewirtschaftung in der Gastronomie langsam zum Erliegen kommt, die Fallzahlen weiter steigen und die wenigen geplanten Tagungen abgesagt werden, brauchen die hiesigen Unternehmen Unterstützung – und das auch übers Jahresende hinaus. "Wir brauchen dringend Verlängerungen der Antragsfristen, der Förderungszeiträume, der Mehrwertsteuersenkung und des Kurzarbeitergelds", forderte von Görtz. Diese Forderungen will Lamers nun mit nach Berlin nehmen. Er betonte: "Die Hotel- und Gastronomiebranche ist unverschuldet in die Krise gerutscht, dass sie dort wieder herauskommt, ist mir ein Anliegen."

Besonders die abgesagten Kongresse und Tagungen stellen für die Heidelberger Hoteliers ein großes Problem dar, wie Neuhaus erklärte: So generiere sich der Großteil des Umsatzes nicht durch Individualtourismus – also durch Urlauber aus Deutschland und dem Ausland – sondern durch kommerzielle Reisen von Tagungsgästen und Geschäftsreisenden. Hier müsse man auf Unternehmen zugehen, zu persönlichen Zusammenkünften animieren und auch eventuelle Ängste nehmen, findet Jürgen Merz von der Kulturbrauerei.

Alexander Beck vom Hotel "Zur Alten Brücke" sieht hier auch die Stadt in der Verantwortung: "Heidelberg muss auch als Urlaubsort und nicht nur als Tagungs- oder Konferenzort beworben werden." Bei seinen Hotelgästen beobachte er derzeit einen Wandel vom hektischen Sehenswürdigkeiten-Hopping hin zum erholsamen Urlaub in und auch rund um Heidelberg – eine Tendenz, die es seiner Meinung nach zu fördern gilt.

Thomas Weil, Geschäftsführer der Hotels "Vier Jahreszeiten" und "Schnookeloch" stellt besonders die Pacht vor große Probleme – denn diese muss er trotz fehlender Umsätze weiterhin bezahlen. Hier wünscht er sich von der Politik gesetzliche Regelungen zur Pachtminderung. Zudem befürchtet er, dass im Oktober in Heidelberg tourismustechnisch die "Bürgersteige hochgeklappt werden". Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen hofft er auf den Weihnachtsmarkt im Dezember, der gerade an den Wochenenden viele Touristen in die Stadt locke.

Nicole Marmé von der hiesigen CDU-Fraktion berichtete von den Plänen der Stadt, den Weihnachtsmarkt in reduzierter Form durchzuführen – ob und wie genau das umgesetzt werden könne, hinge aber natürlich auch von den aktuellen Entwicklungen der Fallzahlen ab.