Heidelberg. (dns) Weil in einem Hotel in der Weststadt offenbar eine "Corona-Party" stattfand, muss dessen Betreiber mit Konsequenzen rechnen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kamen dort in der Nacht auf Samstag mindestens zehn junge Menschen zum Feiern zusammen. "Laut unseren Ermittlungen hat der Inhaber gegen die Corona-Verordnung verstoßen", bestätigt nun ein Polizeisprecher. Der Fall liege jetzt bei der Stadt als zuständiger Bußgeldbehörde.

Der Inhaber des Gasthauses stellt den Fall gegenüber der RNZ jedoch anders dar. Zwar hätte ein Heidelberger ein Zimmer gemietet – und damit womöglich gegen die Verordnung verstoßen. Aber: "Als modernes Hotel haben wir ein elektronisches System, an dem Gäste sich ein Zimmer mieten und einchecken können. Wir gehen zunächst mal davon aus, dass jeder die Corona-Regeln kennt und verantwortungsvoll handelt." Als der Geschäftsführer am Samstag jedoch auf den Kameraaufzeichnungen bemerkt habe, dass nachts drei Männer gemeinsam das Hotel betreten hätten, habe er die Polizei alarmiert, "da der begründete Verdacht bestand, dass das keine Geschäftsreise war". Mehr sei laut dem Hotel-Inhaber nicht passiert. "Es gab keine Party, die von den Beamten aufgelöst werden musste", sagt er.

Die Polizei widerspricht dem auf RNZ-Nachfrage jedoch deutlich: "Fakt ist, dass da eine Party stattfand", betont ein Sprecher. Die Beamten seien dort bereits in der Nacht auf Samstag gewesen – nachdem eine Nachbarin sich wegen Lärm beschwert hatte. "Vom Hotel hat sich niemand an uns gewandt." Vor Ort habe man nicht drei Menschen angetroffen, sondern sieben aus sechs verschiedenen Haushalten in Heidelberg und einer Nachbargemeinde. "Die hatten sich zum Teil im Hotel versteckt."

Auf sie komme ebenfalls ein Bußgeld zwischen 70 und 120 Euro zu. "Vor Ort waren aber zehn oder mehr Menschen, denn mindestens drei Personen sind aus dem Fenster geflüchtet", so der Sprecher. "Die haben sich nur getroffen, um zu feiern." Auch ein Augenzeuge bestätigte gegenüber der RNZ, dass er mindestens sieben Menschen gesehen habe, die in der Nacht gemeinsam das Hotel betreten hätten.