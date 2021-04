Von Julia Lauer

Heidelberg. Die Impfkampagne soll nun endlich an Fahrt aufnehmen: Seit dieser Woche impfen auch Hausärzte gegen Corona. Momentan erhalten sie nur geringe Mengen an Impfdosen, die sie nach der festgelegten Priorisierung in ihren Praxen verimpfen können – rein rechnerisch sind es zunächst jeweils 26 Dosen wöchentlich. Wie lief der Start vor Ort?

"Die meisten Hausarztpraxen in Heidelberg machen meines Wissens nach mit, auch wenn mir dazu keine genauen Zahlen vorliegen", sagt Albertus Arends, stellvertretender Vorsitzender der Ärzteschaft Heidelberg. Doch trotz großer Unterstützung durch die Mediziner – der Start war holprig. "Von einzelnen Ärzten habe ich gehört, dass es schieflief und sie keinen Impfstoff bekamen – je nachdem, was die Apotheken, die die Praxen beliefern, vom Großhandel erhielten."

Arends, der selbst niedergelassener Allgemeinmediziner ist und im Stadtteil Neuenheim eine Praxis betreibt, erhielt seine Bestellung, wenn auch mitsamt ein paar Unwägbarkeiten. "Die Lieferung war spannend, man bekam nicht unbedingt das, was bestellt war", kommentiert er. Die Organisation der Impfung sei deshalb eine Herausforderung: Es sind Patienten unter Beachtung der Vorgaben auszuwählen, Termine müssen ausgemacht und gegebenenfalls wieder abgesagt werden, und Reservelisten sind nötig. "Es braucht eine gute Organisation, zumal wir zweimal impfen."

In dieser und in der kommenden Woche steht den Hausärzten ausschließlich der Impfstoff von Biontech zur Verfügung, später sollen weitere Impfstoffe wie der von Astra-Zeneca hinzukommen. Arends hatte für diese Wochen 18 Dosen Impfstoff bestellt, zwölf wurden ihm zugesagt. Am Dienstag erfuhr er dann, dass er am Mittwoch kurzfristig doch 18 Dosen bekommen würde. So kam es dann auch. "Aber die Spritzen, die mitgeliefert wurden, hatten ein zu großes Totraumvolumen." Die Folge: Kostbarer Impfstoff wäre verloren gegangen. Arends trieb passenderes Zubehör auf, sodass er einer Ampulle Impfstoff sieben Impfdosen entnehmen und noch ein paar mehr Menschen impfen konnte. "Diese Patienten haben wir dann spontan einbestellt."

Derzeit stehe das Telefon nicht mehr still, die Nachfrage nach Impfungen sei groß, berichtet der Arzt, und dies nicht nur unter seinen eigenen Patienten. Es melden sich auch Menschen, die er bisher gar nicht kennt – auch weil Privatärzte, anders als Kassenärzte, derzeit noch nicht impfen können. Und so habe er viele Menschen abweisen müssen, erzählt Arends, darunter auch schwerkranke Patienten, die sich etwa zwischen einer Operation und einer Bestrahlung eine Impfung wünschen. "Man hätte gern mehr Impfstoff", resümiert der Arzt. Aber Ende April werde es sicherlich besser, hofft er.