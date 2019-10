Am Hauptbahnhof stiegen die jungen Männer in das Taxi ein. Während der Fahrt hielten sie dem Fahrer ein Messer an den Hals und forderten seine Tageseinnahmen. Archivfoto: Kresin

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Wenn es nach Martin Grimm geht, sollen die beiden Angeklagten im Taxifahrer-Prozess lange Zeit ins Gefängnis: Siebeneinhalb Jahre Haft für den einen, sechseinhalb Jahre Haft für den anderen forderte der Staatsanwalt am Montag. Darüber hinaus sollen die beiden jungen Männer wegen ihrer Alkohol- und Drogenprobleme in eine Entzugsanstalt eingewiesen werden. Am Dienstag wird das Urteil fallen.

Vor dem Landgericht müssen sich die 24 und 21 Jahre alten Männer unter anderem wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer verantworten. Sie sollen am 13. März dieses Jahres dem 64-jährigen Taxifahrer Murat S. (Name geändert) während der Fahrt ein Messer an den Hals gehalten und ihn aufgefordert haben, seine Tageseinnahmen rauszurücken. Der 64-jährige Murat S. konnte sich nach der 45-minütigen Fahrt befreien und einen herannahenden Kollegen zu Hilfe rufen. Die Täter flüchteten.

Das Plädoyer des Staatsanwalts löste bei der Verteidigung und dem Nebenklagevertreter Verwunderung aus. Denn der 21-Jährige, dem zur Last gelegt wird, das Messer an den Hals des Taxifahrers gehalten zu haben, soll die geringere Strafe bekommen. Und das, obwohl er bei seiner Festnahme die Polizisten beleidigt, bedroht und verletzt haben soll.

Verhandelt wird in dem Prozess auch der Versuch des Duos - wenige Tage nach dem Überfall auf den Taxifahrer -, einen Motorroller zu klauen. Etwa gegen 2.45 Uhr in der Nacht des 19. März seien die beiden in der Stadt unterwegs gewesen "und man wusste nicht, wie man nach Hause kommt", so Grimm.

Deshalb hätten sie versucht, den Roller zu stehlen. Der Besitzer allerdings kam den beiden Männern in die Quere: "Ich habe gehört, dass da was raschelt", sagte er vor Gericht. Als er aus der Tür trat, flüchteten die Männer. Einen von ihnen verfolgte der 40-Jährige ein Stück weit und rief die Polizei.

Der 21-jährige Angeklagte war bei seiner Flucht in Richtung Polizeirevier-Süd unterwegs. Unweit der Wache entdeckte ein alarmierter Polizist den auffällig gekleideten Mann und wollte ihn kontrollieren. Als er sich wenige Schritte entfernte, um das seinen Kollegen über Funk mitzuteilen, nahm der junge Mann Reißaus.

Mittlerweile zu zweit verfolgten die Polizisten den Flüchtigen, der immer noch weiter Richtung Polizeistation lief. Als ihm dort ein Streifenwagen den Weg abschnitt, sprang er über das Geländer gegenüber dem Revier und landete in einem Dornendickicht. Die Flucht war vorbei.

Mit einer Bodycam hat eine Polizistin aufgenommen, was dann geschah: Vier Polizisten versuchen, den 21-Jährigen zu bändigen und ihm Handschellen anzulegen. Der junge Mann allerdings schlägt und tritt wild in Richtung der Beamten, trifft einen am Schienbein, einen anderen mit seinem Ellenbogen an der Stirn. Dazu beschimpft er die Polizisten auf das Übelste, droht ihnen und ihren Familien. Alle Polizisten haben Strafantrag gestellt.

Der 25-jährige Angeklagte, der ebenfalls gestanden hatte, dass er den Motorroller stehlen wollte, wurde erst gefunden, als der Jüngere den Polizisten seinen Namen preisgab. Deshalb reduzierte Staatsanwalt Grimm die geforderte Strafe für ihn deutlich. Der ältere Angeklagte, der sich bei Murat S. entschuldigte - der wiederum allein dessen Entschuldigung annahm - soll dagegen ein Jahr länger ins Gefängnis.