Heidelberg. (jola) Die vier jungen Männer, die mit dem "Falsche-Polizisten-Trick" dabei geholfen haben, Senioren fast eine halbe Million Euro abzunehmen, sind am Montag zu teilweise hohen Haftstrafen verurteilt worden. Die Richter waren überzeugt, dass drei der Angeklagten sich wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und der vierte wegen Geldwäsche und Begünstigung strafbar gemacht haben. Erstere bekamen Haftstrafen von drei bis zu fünf Jahren und drei Monaten. Der letzte bekam eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren.

Bereits zum Prozessauftakt am 17. Juni hatten alle Angeklagten ein Geständnis abgelegt und erklärt, sich für ihre Taten zu schämen. Die jungen Männer – alle Jahrgang 1998 – hatten als Teil einer aus der Türkei operierenden Bande die Wertsachen und das Geld bei den ahnungslosen Senioren abgeholt. Der letzte Angeklagte hat das Geld den Hintermännern überbracht und ist deswegen nur wegen Geldwäsche und Begünstigung bestraft worden.

Die Verbrecherbande geht immer ähnlich vor: Aus einem Callcenter werden Menschen angerufen, deren Namen im Telefonbuch stehen und alt klingen. Der Anrufer stellt sich dann etwa als Polizist oder Staatsanwalt vor und erklärt zum Beispiel, man habe die Adresse des Angerufenen bei einer Einbrecherbande gefunden und wolle nun helfen, dessen Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Ist der Senior dazu bereit, wird über einen Mittelsmann ein "Abholer" organisiert, der sich die an einem bestimmten Ort abgelegte Tasche mit den Wertsachen schnappt und an die Hintermänner übergibt.