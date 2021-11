Heidelberg. (RNZ) Eigentlich sollte schon in diesem November alles fertig sein, nun verzögern sich die Bauarbeiten am Hölderlin-Gymnasium doch. Der Festakt zur Einweihung ist auf Ende Juni verschoben. Die guten Nachrichten: In den Innenräumen sind nur noch Restarbeiten zu erledigen, die Schüler längst aus den Containern zurück ins Hauptgebäude gezogen und der neue Trakt für die Theaterpädagogik ist ebenfalls fertig – nur der Schulhof noch nicht. Ein undichtes Tiefgaragendach hat die Bauarbeiten verzögert.

"Auch wenn wir mit der offiziellen Einweihung noch bis zum kommenden Jahr warten müssen, freuen wir uns, dass wir dieses Mammutprojekt in nur drei Jahren Bauzeit stemmen konnten und die Hölderlin-Schülerinnen und -Schüler jetzt schon von den neuen Räumen profitieren. Einweihen wollen wir die generalsanierte Schule im Juni, wenn wir auch den Schulhof als einen der zentralen Bausteine des Projektes fertiggestellt und das komplette Bild dieser wirklich gelungenen Modernisierung vor Augen haben", sagt Erster Bürgermeister und Baudezernent Jürgen Odszuck.

Der Schulhof wird künftig aus zwei Ebenen bestehen: einem als Pausenfläche nutzbaren Dach auf dem Anbau für die Theaterpädagogik und dem unteren Schulhof. Verbunden sind beide Bereiche mit einer großen Treppe. Sie endet in einem Holz-Sitzpodest. Die Zufahrt in die Tiefgarage wurde bereits im ersten Bauabschnitt vom Schulhof in die Friedrich-Ebert-Anlage verlegt, es fahren also keine Autos mehr über den Schulhof. Die Abfahrtsrampe im Schulhof führt künftig in die neue Fahrradtiefgarage.

Die Oberflächen der beiden Schulhöfe bestehen aus sandgestrahlten Betonplatten und Betonpflaster, akzentuiert durch Sitzpodeste und Bänke mit Holzbelägen. Auf dem oberen Schulhof wird vor den Fenstern des Lehrerzimmers ein Pflanzbeet angebracht, weitere Pflanzstreifen befinden sich im unteren Schulhof.

Die provisorischen Container in der Friedrich-Ebert-Anlage, die in der Bauzeit als Klassenzimmer dienten, werden Anfang 2022 abgebaut.