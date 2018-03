Heidelberg. (rie) Alles begann an einem sonnigen Mittwoch im April 2009 auf Sardinien. "Halt!", brüllte Werner Gartungs Frau Ulrike plötzlich. Und Gartung stieg in die Eisen - denn vor dem Auto der beiden stand "ein verwahrloster, aber süßer Köter mit langen blonden und lockigen Haaren".

So schreibt es Werner Gartung in seinem jetzt erschienenen Buch "Mensch Bobby - unterwegs mit einem neugierigen Hund". Seit dem Tag, als der Straßenhund ihm vors Auto sprang, sind die beiden unzertrennlich. Werner Gartung adoptiert ihn, seine Frau tauft ihn Bobby - und seit neun Jahren ist der inzwischen längst nicht mehr abgemagerte Rüde auf allen Reisen der beiden durch Deutschland und Europa dabei. Denn Bobby, der einst ausgesetzt wurde, kann nicht alleine sein - und deshalb lässt sein Herrchen ihn auch nie alleine.

Gartungs Buch ist eine Reise durch ein Leben mit Vierbeiner. In Neckargemünd, wo die Gartungs leben, ist das unzertrennliche tierisch-menschliche Paar inzwischen bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Gespickt mit vielen schönen Bildern - und ab und zu kommt sogar Bobby selbst zu Wort - ist das Buch ein Schmöker für alle Hundeliebhaber. Besonders praktisch: Am Ende jedes Kapitels gibt es Tipps für Unterkünfte und Restaurants, wo man als Gast mit Hund gerne gesehen ist.

Der Autor höchst selbst stellt sein Buch am Donnerstag, 15. März, um 18.30 Uhr in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung vor - und natürlich wird auch Bobby dabei sein. Und selbstverständlich signieren die beiden das Buch auch. Alle Besucher bekommen ein Freigetränk. Und die Erlöse des Abends gehen komplett an das Heidelberger Tierheim.

Info: Buchvorstellung und Lesung mit Werner Gartung: "Mensch Bobby", Donnerstag, 15. März, 18.30 Uhr, RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6. Karten gibt es im Vorverkauf für 5 Euro in der Geschäftsstelle. Alle Einnahmen gehen an das Heidelberger Tierheim.