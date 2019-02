Heidelberg. (pol/mare) Der Polizei ist in Heidelberg ein Drogendealer ins Netz gegangen. Der 28-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Dei Handschellen klickten am Montagabend gegen 18 Uhr. Ort des Geschehens: der Heidelberger Hauptbahnhof. Auf dem Willy-Brandt-Platz geriet der 28-Jährige in eine Kontrolle der Polizei. Und somit in sein Verderben.

Denn sein Gepäck war buchstäblich berauschend: 200 Gramm Heroin, ein Plastikbeutel mit halluzinogenen Pilzen, 400 Euro Bargeld - in "szenetypischer Stückelung", schreibt die Polizei - zwei Mobiltelefone und Verpackungsmaterial. Den Beamten war sofort klar: Wir haben einen Dealer erwischt.

Also ging es für den 28-Jährigen ab vor eine Richterin des Heidelberger Amtsgerichtes, die am Dienstag dann Haftbefehl erließ. Der junge Mann wurde entsprechend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.