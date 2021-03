Heidelberg. (jola) Helmut Perron ist der neue Präsident des Heidelberger Landgerichts. "Ich bin kein Chef im klassischen Sinne", sagt der 61-Jährige über seine neue Stelle, die er vor vier Wochen antrat und die ihn wieder zurück an seinen Studienort gebracht hat. "Es ist ein Zurückkommen zu meinen Wurzeln", so Perron. Hier hat er Jura studiert und im Referendariat erfahren, wie die Arbeit eines Richters aussieht. "Seitdem wusste ich, dass ich Richter werden wollte." Jetzt ist er Chef nicht nur der Richter am Landgericht, sondern auch der Amtsgerichte Heidelberg, Sinsheim und Wiesloch. Die Richter sind allerdings unabhängig: "Für ihre Urteile gibt weder Lob noch Kritik vom Präsidenten", erklärt Perron.

Mitten in der Corona-Krise hat Perron sein Amt übernommen: "Corona ist auch eine Chance und schafft Akzeptanz für Veränderungen", sagt er. Nicht nur die elektronische Akte – "im Moment ein Segen" –, auch Homeoffice für Richter und Verhandlungen über Videokonferenz spielten vorher keine Rolle. Dabei sei die Justiz gerade jetzt sehr wichtig. "Wir funktionieren", betont Perron. Die elektronische Akte – an deren Entstehung er mitgewirkt hat – habe da eine große Bedeutung: "Wir können die Arbeit jetzt zu den Menschen bringen."

Perron folgt auf Frank Konrad Brede, der Ende vergangenen Jahres an das Landgericht Baden-Baden gewechselt ist. Der neue Landgerichtspräsident war vorher Vize beim Oberlandesgericht in Karlsruhe, am Landgericht Karlsruhe war er Vorsitzender einer großen Strafkammer, "Richterberuf in Reinkultur", sagt Perron. Davor war er unter anderem bei der Staatsanwaltschaft Mannheim, schon einmal beim Oberlandesgericht und fast zehn Jahre Vizepräsident des Landgerichts Mannheim. "Meine Karriere ist eine Sägezahnkurve. Mich hat es immer gereizt, etwas Neues zu machen. Dinge, bei denen man nicht genau weiß, ob man es auch hinkriegt."

Aufgewachsen ist Perron in Frankenthal und kam nach einer "Schleife über Berlin" an die Heidelberger Universität, "letztlich, weil Freunde hier waren". Hier studierte er unter anderem bei Peter Ulmer, dem späteren Uni-Rektor, Zivilrecht. "Er war ein beeindruckender Lehrer", erinnert sich Perron. Darauf folgten das Referendariat am Heidelberger Landgericht und Stellen in Mosbach, Karlsruhe und Bruchsal.

Trotz seiner Liebe zum Richterberuf besteht Perrons Arbeit zu 80 Prozent aus Verwaltung. "Ich mag es auch, etwas zu gestalten", sagt er. In der restlichen Zeit ist Perron Zivilrichter mit Verfahren "quer durch den Gemüsegarten". Insbesondere Erbstreitigkeiten liegen ihm: Die vergangenen vier Jahre war er Vorsitzender eines Senats am Oberlandesgericht, der über Beschwerden in Erbsachen entscheidet.