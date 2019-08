Heidelberg. (RNZ/mare) Zum Glück ist momentan dank der Temperaturen keine Heizung nötig. Denn am Freitag, 30. August, wird die Fernwärmeversorgung von 9.30 bis 12 Uhr und von 18 bis 20 Uhr für das gesamte Versorgungsgebiet Heidelberg abgestellt. Wie die Stadtwerke mitteilen, sollen für die Kunden aber keine nennenswerten Einschränkungen entstehen.

Die Abstellungen erfolgten nämlich außerhalb der Heizperiode und Spitzenlast-Zeiten. Zudem fielen sie in eine Wärmeperiode, sodass es in Heidelberg maximal zu kleineren Versorgungsschwankungen kommen könne.

So könnte es beispielsweise sein, dass für kurze das Warmwasser nicht mehr ganz so heiß sein wird wie gewohnt. Es werde aber immer noch eine angenehme Restwärme besitzen. Nach beiden Abstellungen dauere es jeweils rund 30 Minuten, bis die Haushalte wieder wie gewohnt mit Wärme versorgt sind.

Die Abstellung am Vormittag erfolgt aufgrund von Wartungsarbeiten am Netz der Stadtwerke Heidelberg. Die Abstellung abends erfolgt aufgrund von Fernwärmearbeiten der MVV Energie in Mannheim. Von dort beziehen die Stadtwerke Heidelberg einen Teil ihrer Fernwärme.