Heidelberg. (dns) Auch ohne entsprechenden Gemeinderatsbeschluss will die Stadtverwaltung offenbar den Heidelberger Gastronomen die Außenbewirtschaftung in diesem Winter erleichtern. Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner nach RNZ-Informationen den Stadträten am Mittwoch in nicht-öffentlicher Sitzung mitgeteilt. Damit Gäste auch bei schlechtem Wetter gemütlich draußen sitzen können, sollen demnach in den nächsten Monaten ausnahmsweise kleine Zeltbauten auf öffentlichen Flächen genehmigt werden sowie in wenigen Fällen und zeitlich begrenzt auch Heizgeräte. Dafür müssen die Wirte jedoch ihren Betrieb auf Ökostrom umstellen. So sollen die Plätze, die im Innenbereich der Restaurants wegen der Abstandsregeln wegfallen zumindest teilweise kompensiert werden.

Damit würde die Verwaltung im Prinzip den gemeinsamen Antrag von Grünen, CDU, "Heidelberger" und FDP umsetzen – ohne jedoch bis zu einem Beschluss bei der nächsten Gemeinderatssitzung im November zu warten.