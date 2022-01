Heidelberg. (pol/RNZ) Seit Samstag, 15. Januar, suchte die Polizei nach einem jungen Heidelberger. Am Montagmittag konnte er aufgrund eines Zeugenhinweises in Hockenheim aufgegriffen werden. Er ist wohlauf, teilt die Polizei mit.

Da er sich jedoch in einer mentalen Ausnahmesituation befand, wurde er vorsorglich in eine Fachklinik in Heidelberg gebracht.

Update: Montag, 17. Januar 2022, 16.03 Uhr