Das „Cave 54“ in der Altstadt bei einem Konzert von Kris Bauer vor der Corona-Pandemie. Nach den Regeln der jüngsten Landesverordnung könnte der Traditionsclub gerade einmal zehn Leute in seine Kellergemäuer lassen. Archivfoto: Alex

Von Anica Edinger und Philipp Neumayr

Heidelberg. Nach über 15 Monaten im Lockdown kann in Baden-Württemberg wieder in Nachtclubs gefeiert werden. Am Wochenende durften zwei Clubs in Ravensburg im Rahmen eines Modellprojekts des Gesundheitsministeriums öffnen. Der geplante Tanzparty-Test im Mannheimer "Hafen 49" am Sonntag fiel dagegen wegen Unwettergefahr aus. Die Veranstaltungen in Ravensburg wurden wissenschaftlich begleitet, man erhofft sich Erkenntnisse zum Übertragungsrisiko des Coronavirus bei Tanzveranstaltungen.

Sollten die Ergebnisse der Modellprojekte vielversprechend sein, könnten bald überall dort Diskotheken und Clubs wieder öffnen, wo die Inzidenzstufe 1 vorliegt, die Sieben-Tage-Inzidenz also unter dem Wert von 10 liegt. Allerdings sieht die Corona-Verordnung auch dann strenge Regeln vor: Die Clubs dürften nur eine Person pro zehn Quadratmeter einlassen – und alle Gäste müssten getestet, genesen oder geimpft sein.

Eine echte Öffnungsperspektive sehen viele Clubbetreiber darin nicht. "Mit großem Verwundern" habe man die Verordnung gelesen, schreibt die IG Clubkultur Baden-Württemberg in einem offenen Brief an die Landesregierung. Die Bedingungen böten weiter keine umsetzbare Öffnungsperspektive für Clubs und Diskotheken. Besonders die Quadratmeterregel stört die Unterzeichner, darunter der Clubverband Eventkultur Rhein-Neckar, in dem auch Heidelberger Clubs organisiert sind: "Für die meisten Clubs bedeutet diese Regelung, bei einer Veranstaltung mit 10 bis 20 Leuten zu planen, und ist somit wirtschaftlich keineswegs tragbar."

"Es zieht sich durch die komplette Pandemie, dass die Nachtkultur nicht mitgenommen wird", sagt Nora Straßer. Sie sitzt im erweiterten Vorstand von Eventkultur-Rhein-Neckar und ist für die Breidenbach Studios tätig. In deren Zentrum in der Hebelstraße gab es vor der Pandemie jeden Monat eine Tanzveranstaltung. Nun sagt Straßer: "Es wird keine monatliche Party mehr bei uns geben." Nach über einem Jahr Perspektivlosigkeit und angesichts einer drohenden vierten Welle setze man auf ein neues Konzept: Künftig gibt es in den Breidenbach Studios weniger Veranstaltungen – und mehr Co-Working-Fläche für Künstlerinnen und Künstler. "Wir müssen sichergehen, einen festen monatlichen Umsatz zu haben." Die jüngste Corona-Verordnung helfe da nicht weiter. In den Breidenbach Studios dürften auf den oberen "Floor" nach der aktuellen Regel nur acht Personen. "Für einen wirtschaftlichen Betrieb reicht das bei Weitem nicht aus", sagt Straßer. Immerhin einige kleinere Konzerte und Privatfeiern sollen in den nächsten Wochen im Breidenbach-Garten stattfinden. Richtige Sommernachtspartys sind aber nicht möglich – denn spätestens um 22 Uhr muss die Musik draußen aus sein.

Für das Cave 54 in der Altstadt dauert der Komplett-Lockdown weiter an. "Solange die Beschränkungen nicht fallen, können wir nicht öffnen", sagt Werner Lorenz, der den Traditionsclub mit Rico Riedmüller betreibt. Nach der Quadratmeterregel dürften ins Cave gerade einmal zehn Gäste. "Das ist witzlos", sagt Lorenz. "Paradox" findet er, dass auf Privatpartys wie etwa Geburtstagen oder Hochzeiten unterdessen wieder bis zu 300 Menschen gemeinsam feiern dürfen – in geschlossenen Räumen, ohne Masken oder Abstand.

Lorenz verspricht sich von einer Öffnung der Clubs zudem, dass es in der Altstadt wieder friedlicher zugeht als in den vergangenen Wochen: "Wären Clubs offen, wären da draußen Hunderte Leute weniger, die Flaschen auf die Polizei werfen." Trotz des andauernden Lockdowns komme das Cave bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie. Auch mit den Hilfen von Bund und Land könne man sich über Wasser halten. Aber: "Die Situation ist frustrierend", sagt Lorenz.

Das sieht auch Werner Schäfer vom Club 1900 so. Er öffnet seinen Laden in der Hauptstraße zwar an den Wochenenden wieder als Bar – mit Stühlen auf der Tanzfläche. Doch auch hier ist die Personenzahl beschränkt. Die Umsätze reichten gerade, um die Unkosten zu decken. Wieso er dennoch aufmacht? "Wenn Sie zu lange zu haben, werden Sie vergessen." Nach der Quadratmeterregel dürfte Schäfer nur 20 Leute reinlassen, wenn er als Club aufmacht. Wenn dann jeder "20 Euro liegen lässt", könne er nicht einmal DJ und Türsteher bezahlen. Den Club 1900 in der Pandemie über Wasser zu halten, sei ihm nur gelungen, "weil ich noch ein zweites Standbein habe". Hauptberuflich handelt Schäfer mit Druckmaschinen. Zudem sei sein Vermieter von Beginn an sehr hilfsbereit gewesen.

In der Villa Nachttanz im Pfaffengrund wird schon wieder gefeiert – im kleinen Rahmen unter freiem Himmel. Seit zwei Wochen ist der Garten für Konzerte und DJ-Auftritte geöffnet, 125 Menschen – knapp ein Drittel der sonstigen Kapazität – dürfen ohne Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis rein. Beim Tanzen gelte aber Maskenpflicht, erklärt Christoph Rothfuß, Vorstandsmitglied des selbstverwalteten, nicht-kommerziellen Kulturhauses. Ein Außenbereich sei in dieser Zeit "ein Riesenvorteil", so Rothfuß: "Wir wollen dort im Sommer so viele Veranstaltungen wie möglich machen." Die Nachfrage nach Kultur und Feiern im Freien sei groß: " Eine Veranstaltung war binnen 24 Stunden ausverkauft."

Die Landesverordnung möchte Rothfuß nicht kritisieren. Zwar sagt auch er, dass ein Innenbetrieb mit nur einer Person pro zehn Quadratmeter "nicht praktikabel" sei, er hofft aber, dass die Modellversuche erfolgreich sind – und dass ab Herbst, je nach Infektionslage, auch in den Räumen der "Villa Nachttanz" wieder Menschen zum Feiern zusammenkommen können.