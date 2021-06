Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Für heftige Wortgefechte sorgte ein Antrag der Grünen im Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats am Mittwoch. Dort wurden die letzten Neuerungen der Änderungsanträge zum Doppelhaushalt 2021/2022 besprochen, bevor der Gemeinderat am 24. Juni entscheidet, wofür die Stadt in diesen beiden Jahren Geld ausgibt.

Mit fünf Millionen Euro soll die Stadt laut Grünen-Antrag die Eigenkapitalquote der Stadtwerke erhöhen, um "den Ausbau von Photovoltaik wesentlich gegenüber der aktuellen Planungen" zu steigern. Die Verwaltung hatte dazu bereits schriftlich angemerkt, dass schon im vergangenen Jahr 3,15 Millionen Euro an die Stadtwerke gezahlt wurden. "Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote der Stadtwerke beträgt zum 31. Dezember 2020 rund 24,6 Prozent und ist ausreichend bemessen", so die Verwaltung.

Noch einmal fünf Millionen Euro seien wegen der hohen Kreditaufnahme und dem damit einhergehendem deutlichen Schuldenanstieg des städtischen Haushaltes nicht vertretbar. Oder in den Worten von Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß in der Sitzung am Mittwoch: "Wenn ich das Geld jetzt nicht brauche, warum verschulde ich mich dann?" Schließlich könnte es passieren, dass der Haushalt am Ende nicht vom Regierungspräsidium genehmigt wird.

Zum ersten Schlagabtausch zwischen den Grünen und Oberbürgermeister Eckart Würzner kam es nach einer Äußerung von Ursula Röper, die erklärte, die Klimaschutzziele könnten ohne die Erhöhung der Eigenkapitalquote nicht erreicht werden: "Sie haben einen Klimaschutzaktionsplan unterschrieben – und da steht drin, dass man mehr tun muss", sagte sie in Richtung des Oberbürgermeisters.

Der wehrte sich gegen den Vorwurf, die Stadtwerke würden zu wenig tun: "Ich habe nur anderes gehört", sagte Würzner, der auch Aufsichtsratsvorsitzender bei den Stadtwerken ist. Und eine Eigenkapitalquote von 25 Prozent sei hoch genug. "Das Eigenkapital hat null mit unseren Plänen zu tun. Null!", so Würzner. "Das Unternehmen kann machen, was es will."

Die Grünen sahen das weiterhin ganz anders. So erklärten die Stadträte Felix Grädler und Luitgard Nipp-Stolzenburg, man müsse den Stadtwerken mit einer Erhöhung der Eigenkapitalquote helfen. Und Nipp-Stolzenburg erklärte, im neuen Gutachten des Ifeu-Instituts sei festgestellt worden, dass die Stadt mit ihren Plänen die Klimaschutzziele nicht erreiche. "Das Gutachten kennen Sie schon?", fragte daraufhin Würzner und erklärte: "Das wurde hier noch nicht mal vorgestellt." Die Stadträtin könne nicht einfach in öffentlicher Sitzung mit diesen Informationen in die Debatte gehen.

Auch die anderen Stadträte sahen den Grünen-Antrag kritisch: "Sie wollen immer mehr, aber Sie werden mit dem Antrag nicht mehr erreichen", sagte Larissa Winter-Horn ("Die Heidelberger"), und setzte nach: "Das ergibt keinen Sinn und ist nicht glaubwürdig." SPD-Fraktionschefin Anke Schuster sagte: "Man muss sagen, wo das Geld herkommt. Das ist alles auf Pump." Ihre Fraktion habe auch "Wünsche". "In diesem Zusammenhang von Wünschen zu sprechen", erregte dann den Unmut des Grünen-Fraktionschefs Derek Cofie-Nunoo: "Manche haben überhaupt noch nicht verstanden, was auf dieser Welt los ist. Klimaschutz ist kein Nice-to-have-Thema." Und Würzner entgegnete wiederum mit Blick auf den Klimaschutzaktionsplan: "Das hat der Gemeinderat schon einstimmig beschlossen."