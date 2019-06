Heidelberg. (pol/mün) Erst stritten sie sich und es sah so aus, als sei der Streit in der Nacht zu Samstag im Zollhofgarten in der Bahnstadt beilegt. Doch dann eskalierte die Situation, wie die Polizei berichtet.

Kurz vor 3 Uhr waren mehrere junge Männer auf dem Basketball-Platz aneinander geraten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen zunächst ein 22-Jähriger und ein 25-Jähriger auf einen 23-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben.

Einen 22-Jährigen, der seinem Kumpel zu Hilfe eilen wollte, schubsten die beiden Angreifer zur Seite, bevor sie weiter auf den am Boden Liegenden einprügelten und -traten, so die Polizei.

Nahezu zeitgleich sollen weitere Angehörige der 10 Personen zählenden "Angreifergruppe" auf einen anderen 22-Jährigen losgegangen sein und ihn geschlagen und getreten haben.

Irgendwie gelang es den Angegangenen zu flüchten und die Polizei zu rufen, bevor sie in der Kosselstraße erneut angegriffen wurden.

Hier kam dann die Polizei in die unübersichtliche Szenerie.

Letztendlich waren fünf Streifenwaagenbesatzungen nötig, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Dabei wurde auch Pfefferspray eingesetzt.

Zwei Männer aus der Gruppe der Angreifer mussten mit zur Polizeiwache kommen.

Der zuerst Niedergeschlagene kam zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Heidelberger Krankenhaus.

Die abschließenden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wird das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernehmen.