Heidelberg. (hard) Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan fürchten nun Tausende Afghanen um ihr Leben. Aus Solidarität mit ihnen hat das Jungpolitische Bündnis Heidelberg am Dienstag kurzfristig eine Kundgebung am Universitätsplatz veranstaltet. Vor circa 150 Anwesenden forderten die Redner und Rednerinnen unmissverständlich die sofortige Evakuierung der Ortskräfte durch die Bundesregierung und riefen zu Solidarität mit der afghanischen Zivilbevölkerung auf.

Als erster Redner kritisierte Sebastian Güntner (18) von der Linksjugend, dass die Bundesregierung die Machtübernahme der Taliban als überraschend betrachte. Auch Leander von Detten (23) von der Grünen Jugend tadelt, dass die deutsche Regierung die Ortskräfte, die die Bundeswehr während ihres Einsatzes in Afghanistan unterstützten, vollständig im Stich ließe. "Experten haben schon vor Monaten vor einer Machtübernahme der Taliban in Kabul gewarnt", erklärt er. Schließlich erinnert er daran, dass die Bundestagsfraktion der Grünen die Evakuierung der Ortskräfte schon Ende Juni forderte: "Der entsprechende Antrag im Bundestag wurde aber von der Großen Koalition abgelehnt."

Nachdem fünf vorangemeldete Redner gesprochen hatten, eröffnete Mitveranstalter Justus Heine (21) das Pult für Stimmen der Anwesenden. Gewerkschaftssekretärin Milena Broth (35) nutzt die Möglichkeit, um daran zu erinnern, den Kontakt zu Abgeordneten per E-Mail zu suchen und sie so zum Handeln aufzufordern. Auch Muzka Ahmadi (23), deren Eltern selbst mit ihr als Kind aus Afghanistan flohen, fordert die Anwesenden auf, politisch aktiv zu werden und Druck zu machen: "Für die afghanische Diaspora ist es generationsübergreifend psychologische Folter, immer wieder zu sehen, wie die Zivilbevölkerung in Afghanistan im Stich gelassen wird."

Dejan Trandafirovic (23) hatte die Kundgebung mit dem Jungpolitischen Bündnis Heidelberg einen Tag zuvor angemeldet. Ursprünglich hatte er mit rund 50 Teilnehmern gerechnet. "Dass mehr als doppelt so viele Menschen kamen, freut mich sehr. Wir müssen weiter Druck ausüben, um eine sichere Evakuierung der Ortskräfte zu erreichen."