Heidelberg. (rie) Die Hebelstraßen-Brücke ist Geschichte. Die letzten großen Teile des massiven Bauwerks, das die Südstadt über die Gleise mit der Hebelstraße verband, wurden Dienstagnacht entfernt. Die marode Brücke (Baujahr 1952) weicht einem 12,1 Millionen Euro Neubau, der im Frühjahr 2021 fertig sein soll.

Weil der Zugverkehr für den Abriss unterbrochen werden muss, finden die Arbeiten nachts statt. Sechs Nächte sind die Arbeiter im Einsatz. Besonders spektakulär war es am Dienstagfrüh, als gegen 2.25 Uhr ein 200 Tonnen schweres Betonstück herausgehoben wurde - von einem riesigen Lastenkran, dessen Raupen fast mannshoch sind.

Eine halbe Stunde dauerte der zeitlupenartige "Flug" des Betonteils, das Arbeiter mit Seilen so drehten, dass es am Rande der Brücke abgelegt werden konnte. Dort wird es zerteilt und abtransportiert. Die Aktion zog auch eine Handvoll Schaulustige an - darunter zwei Kinder, die diese Nacht wohl lange nicht vergessen werden.