Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Coronakrise hat ein kleineres Loch in den Haushalt der Stadt gerissen als erwartet: Wie Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß am Mittwoch dem Haupt- und Finanzausschuss mitteilen konnte, haben sich die Befürchtungen, die man 2020 noch hatte, nicht komplett bewahrheitet. Der Stadt stünden etwa 20 Millionen Euro mehr zur Verfügung als prognostiziert.

"Insbesondere die Gewerbesteuer hat sich erfreulicherweise besser entwickelt", erklärte der Kämmerer. Die Wirtschaft in der Stadt habe nach den Lockdowns wieder schnell Fahrt aufgenommen und stehe aktuell sehr gut da. Dadurch nimmt die Stadt sechs Millionen Euro mehr ein als erwartet. Hinzu kommen höhere Zuweisungen des Landes – vor allem dank der Coronaunterstützung – und Mehreinnahmen bei der Grunderwerbssteuer, sodass insgesamt über zwölf Millionen Euro mehr in der Stadtkasse landeten als angenommen.

Auch auf der Ausgabenseite entwickelte sich das Haushaltsjahr 2021 bislang besser als gedacht – was jedoch vor allem an einmaligen Effekten liegt. So hat die Stadt aktuell große Probleme, Stellen zu besetzen – und zwar in allen Bereichen, wie Oberbürgermeister Eckart Würzner betonte. Das macht es der Verwaltung zwar schwerer, ihre Aufgaben zu erfüllen – spart jedoch vorübergehend Geld. Außerdem wurden weniger Zuschüsse für bestimmte Einrichtungen – etwa Kindertagesstätten – fällig, da diese in der Pandemie weniger Leistungen anbieten konnten.

Als "erfreulich" bezeichnete Heiß die Zahlen, mahnte aber auch: "Insgesamt reicht uns das bei Weitem nicht." Eigentlich bräuchte die Stadt nochmal rund 25 Millionen Euro mehr. Denn Heidelberg sei zwar bislang im Haushaltsjahr 2021 ohne neue Kredite ausgekommen, aber das werde sich vermutlich im November und Dezember ändern – auch wenn man den vorgesehenen Rahmen von 52 Millionen Euro bei Weitem nicht ausreizen werde. "Es ist eine leichte Entspannung erkennbar und wir können derzeit davon ausgehen, dass sich die positive Entwicklung 2022 fortsetzt", kündigte Heiß an, der die Haushaltszahlen zum letzten Mal vor seinem Ruhestand verkündete. Entsprechend dankte ihm OB Eckart Würzner für dieses "Abschiedsgeschenk" an die Stadt.

Auch die Gemeinderäte waren erleichtert über die Bilanz. Felix Grädler, Haushaltsexperte der Grünen, mahnte jedoch strukturelle Verbesserungen an: "Wir freuen uns natürlich. Aber diese Entwicklung ist auch einer glücklichen Wirtschaftslage geschuldet. Darauf können wir uns nicht immer verlassen." Deshalb müsse man schauen, wie man die Einnahmen der Stadt dauerhaft erhöhen könne. Außerdem appellierte er an Verwaltung und Ratskolleginnen und -kollegen, sich gemeinsam bei Bund und Land dafür starkzumachen, dass neue Aufgaben für Kommunen immer mit Entlastungen verbunden werden. Das sei in der Vergangenheit oft anders gewesen. "Wer mitbestellt, muss auch mitbezahlen", forderte Grädler.

Fraktionen verzichten auf Teil ihrer Mittel

Heidelberg. (dns) Der Doppelhaushalt 2021 / 22 war ein Sparhaushalt: An allen Ecken und Enden schauten Verwaltung und Gemeinderäte, wo Ausgaben gekürzt werden konnten – zum Leidwesen einiger kultureller und sozialer Träger in der Stadt. Doch auch bei sich selbst setzten die Fraktionen den Rotstift an und strichen einen Teil ihrer Mittel.

Eigentlich steht ihnen gemäß Fraktionsfinanzierungssatzung gemeinsam ein Betrag von 717.500 Euro pro Jahr zu. Damit finanzieren sie etwa Mitarbeiter, Räume, Büromaterialien und Öffentlichkeitsarbeit. Den Grünen als größter Fraktion (16 Räte) stehen regulär 185 000 Euro zu, Einzelstadträten 20.000 Euro. Für 2021 und 2022 haben die Fraktionen jedoch zugesagt, gemeinsam je 50.000 Euro einzusparen – 7,4 Prozent des Gesamtbudgets.

Das bestätigten die Räte auch nochmal im Haupt- und Finanzausschuss. Während sich alle einig waren, dass die Fraktionen einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten, gab es jedoch eine Diskussion darüber, auf wie viel Geld welche Gruppierung verzichtet. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, dass einfach jede Fraktion jeweils 7,4 Prozent weniger Mittel erhält.

Larissa Winter-Horn (Heidelberger) zeigte sich enttäuscht, dass nur 7,4 Prozent Einsparung vorgesehen sind, während man von Ämtern deutlich mehr einfordere. Einzelstadtrat Björn Leuzinger (Die Partei) schlug dagegen ein abgestuftes Sparmodell vor, nachdem die großen Fraktionen je nach Größe auf 5,5 bis 8,5 Prozent ihrer Mittel verzichten. Schließlich sei der Anteil an Fixkosten bei den Kleinen höher. Mit Grünen und SPD zeigten sich zwei größere Fraktionen bereit, einen höheren Beitrag zu leisten: "Wir verzichten auf jeden Fall auf zehn Prozent", versprach Anke Schuster (SPD). Bevor die Stadträte jedoch über Prozentsätze verhandeln konnten, intervenierte OB Eckart Würzner: "Sorry, aber wir sind hier nicht auf dem Basar." Stattdessen sollten die Gemeinderäte für 2021 die pauschale Kürzung von 7,4 Prozent beschließen und dann im Ältestenrat überlegen, wie eine Staffelung für 2022 aussehen könnte.

Die Fraktionen verbrauchen selten ihr komplettes Budget. Bleiben Mittel über, können diese zum Teil ins nächste Jahr übertragen werden oder sie fließen zurück in die Stadtkasse. Wie viel die Gruppierungen zurückgeben, variiert laut Stadtverwaltung stark – die Beträge liegen zwischen einem drei- bis fünfstelligen Bereich. Für 2020 dürften sie relativ hoch ausfallen.