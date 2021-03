Von Anica Edinger

Heidelberg. Mitte März soll es so weit sein: Dann könnten die ersten Covid-19-Impfstoffdosen in den Hausarztpraxen ankommen. Das sickerte kurz vor der Ministerpräsidentenrunde an diesem Mittwoch durch. Nach Auskunft des baden-württembergischen Sozialministeriums bereitet sich auch das Land gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung auf dieses Szenario vor. Auf RNZ-Anfrage bat man allerdings um Geduld: Erst Anfang kommender Woche werde es dazu weitere Informationen geben.

Albertus Arends jedoch, Allgemeinmediziner, stellvertretender Vorsitzender der Heidelberger Ärzteschaft und medizinischer Leiter des städtischen Kreisimpfzentrums (KIZ) im Pfaffengrund, verriet nun schon einmal: "Voraussichtlich wird es in Baden-Württemberg zehn Modellpraxen geben, in denen erste Patienten geimpft werden." Bis Ende März sollten dann aber alle Hausarztpraxen mit den wertvollen Vakzinen versorgt werden. Dann gebe es laut Arends auch ausreichend Impfstoff, um das zu tun. 120.000 Patienten könnten dann in den Praxen in Baden-Württemberg täglich geimpft werden.

Er selbst sei darauf vorbereitet: Problemlos könne er in seiner Praxis in Neuenheim gegen Covid-19 impfen. Arends hofft allerdings auch, dass, bis es so weit ist, der Impfstoff des schwedisch-britisch Herstellers Astra Zeneca auch für Über-65-Jährige freigegeben wird. Denn dieser sei in der Lagerung wesentlich einfacher zu handhaben als der von Biontech. Zudem sei mittlerweile ausreichend belegt, dass das Astra-Zeneca-Vakzin auch für diese Gruppe hochwirksam sei.

Die Ständige Impfkommission müsse deshalb dringend ihre Empfehlung überarbeiten, findet Arends. Als Leiter des KIZ weiß er auch: "Es ist nicht mehr vermittelbar, weshalb 18- bis 64-Jährige aus der zweiten Prioritätengruppe mit Astra Zeneca geimpft werden, nicht aber die Über-65-Jährigen, die es viel nötiger hätten." Auch beim Kreisimpfzentrum spielten sich beinahe täglich "herzzerreißende" Szenarien ab, weil Menschen weggeschickt werden müssten, die zwar Termine hätten, aber noch nicht impfberechtigt seien.

Außerdem appelliert Arends an das Sozialministerium in Stuttgart, nun auch die zweite Prioritätengruppe für den Biontech-Impfstoff freizugeben. Denn: "Es gibt freie Termine für die erste Prioritätengruppe." Die Nachfrage gehe zurück. Würden Termine nicht gebucht, werde der Impfstoff aber nicht weggeworfen. Am vergangenen Freitag und Samstag beispielsweise habe man einige Biontech-Dosen im KIZ übrig gehabt. "Dann haben wir den ganzen Nachmittag telefoniert", so Arends. Auf sogenannten Whitelists sind Menschen aus der Prioritätengruppe 1 vermerkt, die auch den Biontech-Impfstoff bekommen dürfen. So konnte das KIZ-Team auch die übrigen Dosen verimpfen. Doch diese Listen seien endlich. Deshalb müsse das Sozialministerium nun zügig nachsteuern.

Arends wartet zudem auf eine Freigabe aus dem Sozialministerium, dass die zwei mobilen Impfteams des KIZ nun auch Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, etwa die Werkstätten der Lebenshilfe, anfahren dürfen. Denn bis Ende dieser Woche seien nun auch Seniorinnen und Senioren in Heidelberg, die in Tagespflegeeinrichtungen leben – wie beispielsweise dem Augustinum – geimpft. Danach müsse es unbedingt weitergehen, sagt Arends.