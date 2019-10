Derzeit wird in der Lessingstraße noch asphaltiert. Foto: Rothe

Heidelberg. (pne) Noch bis Ende kommender Woche müssen Autofahrer und Nutzer von Bussen und Bahnen durchhalten, dann sollen die Großarbeiten rund um den Hauptbahnhof weitgehend abgeschlossen sein.

Derzeit wird an zwei Baufeldern in der Lessingstraße gearbeitet - unter anderem, um bestehende Unebenheiten im Straßenbelag auszugleichen. Dadurch wird die Haltestelle unmittelbar vor der Touristen-Information derzeit nicht angefahren. Ersatzweise steuern der 33er-Bus und der Moonliner 3 sowie die Regionalbusse 717, 757 und 720 noch bis Samstag, 19. Oktober, eine Ersatzhaltestelle auf Höhe des Ibis-Hotels an. Die Haltestelle ist ausgeschildert, laut einer Pressesprecherin der Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH aber womöglich nicht jederzeit gut erkennbar.

Die Autofahrer sollen bereits ab Anfang kommender Woche wieder schneller vorankommen. Heute und morgen ist für den Verkehr auf der Lessingstraße in Richtung Süden lediglich eine Spur befahrbar. Ab Montag, 14. Oktober, sollen dann in beiden Richtungen wieder beide Spuren geöffnet sein.