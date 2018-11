Von Clemens Freigang

Die "Himmelsleiter" ist vermutlich fast allen Heidelbergern ein Begriff. Oberhalb vom Schloss führt sie auf rund 1200 grob behauenen Stufen bis auf den Königstuhl hinauf. 1843/44 wurde die Sandsteintreppe vom städtischen Forstamt angelegt.

Nun hat RNZ-Leser Wolfgang Schneider der Stadtredaktion berichtet, dass er sich auch an eine sogenannte "Teufelsleiter" erinnert. Er sei als Kind darauf gestoßen, als er mit Freunden in der Gegend um das heutige Klettergebiet "Riesenstein" und im Klingenteich im Wald gespielt habe. Die Freunde entdeckten demnach auf einem Streifzug unterhalb des "Riesensteins", auf dem Weg zu Friedrich-Ebert-Anlage und Klingenteichstraße hin, eine "gemauerte Rampe, die parallel zu dem steilen Abhang rund acht bis zehn Meter hoch war". In diese Rampe seien in gleichmäßigem Abstand dünnere Steinplatten eingearbeitet gewesen, damit man wie auf einer Leiter hochgehen könne. Oben sei dann auf einem Stein auf weißem Grund der Name "Teufelsleiter" eingemeißelt gewesen. Schneider ist sich allerdings nicht sicher, ob diese "Teufelsleiter" heute noch existiert; möglicherweise sei sie auch den Baumaßnahmen rund um den Gaisbergtunnel zum Opfer gefallen.

Da diese Geschichte gut 60 Jahre her ist und Wolfgang Schneider nicht mehr genau weiß, wo sich die Treppe befand, hat die RNZ bei der Stadtverwaltung nachgefragt - jedoch ohne Erfolg: Weder beim Forst- noch beim Vermessungsamt kennt man die "Teufelsleiter". Und auch auf alten Karten ist sie laut Stadt nicht aufzufinden. Deshalb hofft die RNZ nun auf Infos von ihren Lesern. Wer erinnert sich an die "Teufelsleiter", kann sagen, wo sie sich befand oder hat sogar Fotos? Anregungen bitte per E-Mail an stadtredaktion@rnz.de oder per Brief an die Rhein-Neckar-Zeitung, Stadtredaktion, Neugasse 2, 69117 Heidelberg.