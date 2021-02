Von Peter Wiest

Heidelberg. Gut ein Jahr ist es her, dass der Heidelberger "HardChor" sein neues Programm vorstellen und damit sein 30-jähriges Bestehen feiern wollte. "Das Beste liegt noch vor uns" lautete der Titel – als hätten sie geahnt, was dann kommen würde. Gleich mehrere Male musste das Ganze coronabedingt verschoben werden, sodass in der Tat das Beste noch vor ihnen liegt. Wann das Konzert tatsächlich über die Bühne gehen kann, ist auch weiterhin nicht absehbar. Trotzdem haben die Mitglieder des "HardChors" unter Leitung von Bernhard Bentgens weder die Zuversicht noch den Humor verloren – für Letzteren sind sie ja schließlich neben ihren gesanglichen Leistungen seit drei Jahrzehnten bekannt.

Und damit es für die Fans des Ensembles trotzdem musikalisch ein Stückchen weitergehen kann und die Corona-Zwangspause etwas kürzer und süßer wirkt, hat der Chor beschlossen, ab sofort regelmäßig Kostproben seines Live-Schaffens in die "HardChor-Mediathek" einzustellen. "HardChor-Pralinés" nennen die Sänger die Stücke, die bis Oktober auf Youtube zu sehen sein werden. Unter dem Motto "Mehr als das Summen aller Teilchen" und damit analog zum vorletzten Programm des Chors ist dort alle zwei Wochen ein neues Lied zu sehen und zu hören. "Das sind dann wirklich echte optische und akustische Pralinés", erklärt Chorleiter Bentgens deren Bezeichnung. Sie alle stammen von einem Konzert, das der Chor im November 2015 vor ausverkauftem Haus im Karlsruher "Tollhaus" gegeben hat.

Die "Pralinés" sollen dabei auch die Vorfreude aufrechterhalten auf "richtige" Live-Konzerte, die hoffentlich bald auch wieder stattfinden können. Mit Blick darauf arbeiten die Sänger derzeit weiter mit Hochdruck daran, einen realistischen Premierentermin für "Das Beste liegt noch vor uns" in der kommenden Saison zu organisieren. Bereits gekaufte Karten für die Premiere des neuen Programms, die im zweiten Anlauf am 5. März in der Hebelhalle hätte stattfinden sollen und erneut verschoben werden musste, behalten ihre Gültigkeit, können aber auch "sehr gerne dem durch die Pandemie verstummten und dadurch einnahmelosen ,HardChor’ gespendet werden", wie Bentgens erklärt.

Den Anfang der Reihe im Internet macht das Stück "Schüttel dein Speck", das ab dem heutigen Freitag, 5. Februar, auf dem Youtube-Kanal eingestellt wird und danach frei zugänglich sein wird. Jeweils freitags wird sich dort im Zwei-Wochen-Rhythmus ein weiteres Lied dazugesellen.