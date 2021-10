Heidelberg. (RNZ) Nach 36 Jahren im Dienst der Stadt Heidelberg ist Hans-Jürgen Heiß am Mittwoch im Spiegelsaal des Verwaltungsgebäudes Prinz Carl in der Altstadt von Oberbürgermeister Eckart Würzner offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Seit 2013 war Hans-Jürgen Heiß als Dezernent für Konversion und Finanzen verantwortlich für die Entwicklung der ehemaligen US-Flächen in Heidelberg und den städtischen Haushalt, seit 2015 auch als Geschäftsführer für die Entwicklungsgesellschaft Campbell Barracks mbH. Zuvor war er bereits zehn Jahre beim Kämmereiamt tätig, davon sechs Jahre als dessen Leiter.

Der 62-Jährige hat während seiner Amtszeit maßgeblich die Neubelebung und Nachnutzung der einstigen US-Areale in Heidelberg mit großem Erfolg vorangetrieben. Daneben zeichnete er unter anderem für die Aufstellung und Verabschiedung von acht Doppelhaushalten der Stadt verantwortlich sowie den Nachtragshaushalt 2020, der die Corona-Auswirkungen auffing. Zahlreichen Gremien gehört er seit vielen Jahren an, unter anderem den Aufsichtsräten der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH, der Stadtwerke Heidelberg und von Rhein-Neckar-Verkehr. Zum 31. Oktober 2021 endet die Amtszeit von Hans-Jürgen Heiß als Bürgermeister für Konversion und Finanzen. Als Geschäftsführer der Konversionsgesellschaft wird er der Stadt aber noch eine Weile weiter zur Verfügung stehen und den geplanten Ankauf von Patrick-Henry-Village fördern.

Der Oberbürgermeister dankte Heiß für dessen "Lebensleistung" bei der Stadt. Die Kämmerei sei eines der wichtigsten Ämter der Verwaltung, hob Würzner hervor. "In Ihrer gesamten Amtszeit hat die Stadt sehr nachhaltig investiert und entwickelt. Unsere Schulen, Kitas und sozialen Einrichtungen sind hervorragend aufgestellt. Dabei hatten Sie stets das Wohl der Menschen in Heidelberg im Blick", würdigte der Oberbürgermeister. Auch an der Entwicklung der ehemaligen US-Flächen habe Heiß großen Anteil gehabt.

"Ich hatte immer großartige Menschen um mich herum", sagte Heiß mit Blick auf Vorgesetzte, Mitarbeiter und die Mitglieder des Gemeinderats. Zum Abschied richtete er eine abschließende Bitte an Gemeinderat und Verwaltung: "Behalten Sie die Finanzen der Stadt im Auge und gehen Sie sorgsam damit um."