Schon im April 2018 protestierten Handwerker am Marktplatz gegen die Parkplatzsituation – mit historischen Handkarren. Foto: Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Mehr Radspuren, weniger Parkbuchten, höhere Parkgebühren in Parkhäusern und für Anwohner: Der Trend ist erkennbar – die Innenstadt in Heidelberg soll künftig möglichst autofrei werden. Aber: Handwerker schlagen Alarm und klagen über zu wenige Parkplätze für ihre meist etwas größeren Montage-Autos. "Die Situation wird immer haarsträubender", hieß es nun bei einem Treffen des Vereins "Heidelberger Handwerk".

18 Unternehmen haben sich darin zu einer Kooperation zusammengeschlossen. Sie wollen ihren Interessen mehr Gewicht verleihen und "mit einer Stimme" sprechen, wie Vorsitzender Karl-Heinz Winterbauer erklärte. Neben der Parkplatzproblematik gehe es ja um weitere Ärgernisse: lange und umständliche Genehmigungsverfahren bei der Beantragung von extra Parkberechtigungen und Gerüstaufbauten ("Das endet oft in einem merkwürdigen Kleinkrieg mit dem Amt"), stetig wachsende Gebühren im Antragsverfahren und schlechtes Verkehrsmanagement insgesamt. "Letztlich müssen wir die steigenden Kosten auch auf die Endkunden umlegen", betonte einer der Handwerker. "Sie zahlen zum Beispiel auch die Zeiten im Stau, wenn keine festen Kostenvoranschläge ausgemacht sind."

Beim Treffen im Restaurant "Cottage" im Stadtteil Bergheim war die Stimmung der Mitglieder entsprechend schlecht. Marc Massoth, Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung und Kassiani Herzog vom Amt für Verkehrsmanagement, hatten als geladene Experten daher keinen leichten Stand. Schwer wog der Vorwurf, dass die zuständigen Behörden der Stadt nicht kooperativ seien. "Da fehlt der Wille, schnell die schlanke Lösung zu finden." Als "Bittsteller" fühle man sich. Man verglich Bearbeitungszeiten der Stadt mit denen von Mannheim. "Hier bis zu vier Wochen, dort drei Tage."

Eine Geschäftsinhaberin erzählte davon, dass sie wegen fehlender Lademöglichkeiten mit ihrem Betrieb nach Dossenheim ausgewichen sei. "In dieser Stadt wird man gestoppt im Wachstum." Man erlebe als Handwerker sogar "eine Art Hetze", fügte ein Mann hinzu. "Aber ohne Fahrzeuge können wir nicht leben, und irgendwo müssen wir parken." Ein Kollege berichtete, dass er Aufträge in anderen Stadtteilen manchmal ablehne, weil er den Stauverkehr in die Kostenkalkulation mit einberechne. Dann lohne sich das nicht mehr.

"Ihre Probleme sind uns bekannt", räumte Marc Massoth ein. "Dass es im Verkehrsmanagement an der einen oder anderen Stelle knirscht, sehen wir auch." Zusammen mit der neuen Leitung im Amt seien mit der Bildung des "Arbeitskreises Handel und Handwerk" jedoch schon strukturelle Änderungen eingeleitet, verkündete er. "Es werden jetzt konkret Kräfte gebündelt, damit alles schneller und einfacher wird", fügte Kassiani Herzog hinzu. Vertreter der Handwerker seien aufgerufen, sich in einem Team zum Thema einzubringen. "Und im nächsten Jahr werden wir erste Ansätze einer Verbesserung spüren", zeigte sie sich zuversichtlich.

Auf Nachfrage der RNZ gibt es laut Stadtverwaltung im Bereich Baustellensachbearbeitung aktuell vier Vollzeitkräfte. "Allerdings mit hohen Ausfallzeiten." Im Schnitt erhalte man zwischen 50 und 70 Anträge pro Tag per E-Mail. Hinzu kämen noch Anträge per Post oder Fax. Zu den Aufgaben des Personals gehörten auch die Baustellenkontrollen.