Im September 2016 zogen die ersten jungen Menschen in das neue Wohnheim für Azubis, das Ausbildungshaus, in Mark-Twain-Village ein. Foto: Philipp Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Mit einem ganzen Maßnahmenpaket soll der Wirtschaftsstandort Heidelberg gestärkt werden: Verfügbare Gewerbeflächen sollen für Handwerk, Wirtschaft und Wissenschaft reserviert werden. Park- und Ladezonen in der Innenstadt sollen die Situation der Betriebe verbessern. Darüber hinaus sind zwei weitere Ausbildungshäuser im Gespräch. Die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Wissenschaft schlossen sich diesem Vorschlag der Verwaltung in ihrer jüngsten Sitzung ohne Aussprache einstimmig an.

Im Vorfeld der Sitzung hatten sie bereits mehrfach die Forderungen und Empfehlungen externer Berater für eine positive Entwicklung des Standortes Heidelberg beraten. Auch Vertreter von lokalen Betrieben, Handwerk und Universität waren zu diesen Gremiensitzungen geladen. Branchenübergreifend waren sie zu dem Ergebnis gekommen, dass ihre Wünsche und Vorschläge schrittweise in die Heidelberger Wirtschaftsoffensive integriert werden sollten.

Insbesondere die IHK kritisierte den Mangel an verfügbaren Gewerbeflächen, es fehlten bis zum Jahr 2035 bis zu 150 Hektar. Die verbliebenen Areale dürften nun nicht zugunsten von Wohnraum oder Infrastruktureinrichtungen umgewidmet werden. Für eine gute Erreichbarkeit der Innenstadt forderten zudem auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und Handelsverbände "eine intelligente Verkehrspolitik" für alle Verkehrsträger: preiswerten Nahverkehr, ein besseres Streckennetz, ausreichendes Parkplatzangebot sowie die Unterstützung des Lieferverkehrs.

Im Fokus der Sachverständigen aus Handel, Beherbergung und Gaststätten standen auch die Aufwertung öffentlicher Räume, eine Belebung der Seitenstraßen und Stadtteile mit mehr fachlich fundiertem Management vor Ort. Man wünscht sich auch Sonderaktionen wie verkaufsoffene Sonntage. Außerdem soll, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, mehr in den Ausbildungsbereich investiert werden – etwa durch weitere Ausbildungshäuser oder "Ausbildungsbotschafter" an Schulen. Stadtrat Mathias Michalski (SPD) brachte noch den Antrag seiner Partei ein, das zweite Heidelberger Ausbildungshaus während der Pionierphase in Patrick-Henry-Village zu errichten.