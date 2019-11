Heidelberg-Handschuhsheim. (Kaz) Keine oder geringe Standgebühren, kostenloser Stromanschluss: Auf manchen Wochenmärkten in der Region gibt es so etwas tatsächlich, in Heidelberg scheint es allerdings ganz anders zu laufen. Die mangelnde Unterstützung durch die Verwaltung beklagte die Interessengemeinschaft Heidelberger Markthändler (IGHM) jetzt bei ihrer Jahreshauptversammlung im Restaurant der Großmarkthalle. „Die machen für uns gar nichts, Null komma Null“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Klaus Wewezow. So sei beispielsweise das Anbringen von Hinweisschildern auf die Wochenmärkte etwa an den Ortsausgängen einfach nicht genehmigt worden. Dabei habe der Verein die Kosten dafür selbst tragen wollen.

Die IGHM hat derzeit 48 Mitglieder. Seit zehn Jahren ist Hans Dropmann ihr Vorsitzender. Obwohl bei der Versammlung keine Neuwahlen auf der Tagesordnung standen, rief er in der Einladung dazu auf, sich schon mal Gedanken über eine mögliche Kandidatur zu machen. Wenn 2020 keine neue Vorstandschaft gewählt werde, drohe schließlich die Auflösung des Vereins. Insbesondere nach mehrfachem Personalwechsel bei der Stadtverwaltung habe die IGHM keinen leichten Stand, werde leider auch nicht in Entscheidungen einbezogen, so Dropmann.

Dabei denken die Mitglieder der Interessengemeinschaft selbst über Veränderungen nach: Stichwort Öffnungszeiten: Laut Dropmann sind diese (meistens 7 bis 13 Uhr) nicht mehr zeitgemäß und sollten vor allem samstags „nachjustiert“ werden. Was wiederum bedeute, dass man bis in den späten Nachmittag, also je nach Jahreszeit bis 16 oder auch bis 18 Uhr, einkaufen können müsse. Denn die meisten Supermärkte haben nicht nur bis in die späten Abendstunden, sondern sogar bis Mitternacht geöffnet. Mehr Flexibilität bei den Öffnungszeiten fordert er auch für Wochenmärkte vor Feiertagen oder an Heiligabend.

Dieses Jahr fällt Heiligabend auf einen Dienstag. Dropmann will nun nochmals abklären, wer von den Marktbeschickern bereit wäre, an dem Tag zu arbeiten. Ansonsten wünscht er sich von der Verwaltung mehr Wertschätzung für die Märkte. Denn diese garantierten Einkaufen unter freiem Himmel, Frische und Regionalität, seien aber auch kulturelle Treffpunkte. Wie etwa der Weststadtmarkt. Die Kundschaft würdige das durchaus. Vor einem Jahrzehnt rief die IGHM den Donnerstagsnachmittagsmarkt auf dem Ebert-Platz in der Altstadt ins Leben. Das Jubiläum soll mit einigen Aktionen im September 2020 gefeiert werden.