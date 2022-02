Von Sarah Hinney

Heidelberg. Seit fünf Jahren steht auf dem Tiefburgplatz in Handschuhsheim ein öffentliches Bücherregal. Eingerichtet wurde es auf Initiative der "Zukunftswerkstatt Handschuhsheim" mit dem Ziel, es möge ein Ort der Begegnung werden. Das ist geglückt. Regelmäßig stehen Menschen vor den geöffneten Glastüren, überfliegen Klappentexte, tauschen sich über Leseerfahrungen aus. Für die fünf Frauen, die sich seit der Einweihung um das Regal kümmern, ist es aber auch manchmal ein Ort der unschönen Begegnungen.

Um 16 Uhr kommt Ulrike Gawellek am Montag mit dem Auto zum Tiefburgplatz gefahren. Zu Fuß oder mit dem Rad könnte sie die 40 Bücher, die sie an diesem Nachmittag zielsicher aussortieren wird, nicht transportieren. Dabei sieht das Regal auf den ersten Blick recht ordentlich aus, sogar etwas Platz für neue Bücher ist noch da. "Gabi Merkle war gestern zum Aufräumen da", erklärt Gawellek den guten Zustand. An manchen Tagen quelle ihr Kofferraum nach einer Aufräumaktion aber schier über.

Mit den beiden Frauen kümmern sich Corina Pecht, Marlies Baumgärtner-Ulrich und Elke Bayer um das Regal – fünf Frauen, seit fünf Jahren und das fast täglich. Mit geübtem Griff zieht Ulrike Gawellek am Montag all das aus den Fächern, was nach ihrer Erfahrung niemand lesen möchte, hier deshalb noch wochenlang stehen und Platz wegnehmen würde: ein Französisch-Schulbuch aus dem Jahr 1997, ein Griechenland-Reiseführer von 1960, ein vollgemaltes Malbuch, vergilbte und zerfledderte Kinderbücher und uralte Romane mit Wasserschäden, Zerlesenes, Zerrissenes. Sie findet persönliche Briefe zwischen Buchdeckeln, unbeklebte Fußballaufkleber-Sammelalben, für die es seit Jahren keine Sticker mehr zu kaufen gibt, ausgefüllte Rätselhefte. Ganz oben hat jemand ein paar CDs reingeworfen.

Alles, was wegkommt, landet im Auto, später wird sie es zum Wertstoffhof fahren. Dann sorgt Gawellek rasch für Ordnung. Eine halbe Stunde braucht sie insgesamt, die Fahrt zum Wertstoffhof noch nicht mit eingerechnet. An manchen Tagen dauert es deutlich länger. Viele Handschuhsheimer danken den fünf Frauen den täglichen Einsatz. So wie Stadtteilvereinsvorsitzender Gerhard Genthner, der an diesem Nachmittag zufällig vorbei kommt und sich etwas ziert, sich mit aufs RNZ-Foto zu stellen. "Das macht doch alles die Zukunftswerkstatt und die machen das ganz toll", sagt Genthner und nimmt eine Loriot-Biografie mit nach Hause.

Dass es aber eben nicht nur Lob gibt, sondern die Frauen in ihrem ehrenamtlichen Engagement mitunter behindert und sogar übel beschimpft werden, davon kann Ulrike Gawellek auch berichten. "Nur psychisch kranke Menschen werfen Bücher weg", habe ihr im Januar ein Mann vor Ort an den Kopf geworfen und im gleichen Atemzug Krebs an den Hals gewünscht. Glücklicherweise erlebe sie so etwas nicht regelmäßig, Diskussionen indes seien an der Tagesordnung. "Ich bin ständig in einer Rechtfertigungssituation, muss begründen, nach welchen Kriterien ich aussortiere, ob ich die Berechtigung dazu habe, etwas wegzuwerfen", erklärt die Handschuhsheimerin. 7000 Euro hat das Regal damals gekostet. 2000 Euro hat die Zukunftswerkstatt gestemmt. Mit Geld, das sie durch Flohmärkte in der Tiefburg eingenommen hat. Die Stadt gab 3000 Euro und die Bürgerstiftung 1500 Euro dazu.

"Ich versuche, den Leuten zu erklären, dass wir aussortieren müssen. Sonst wäre nie Platz für neue Bücher, es stünden irgendwann nur noch Dinge darin, die keiner will, und das Regal wäre unbenutzbar", sagt Gawellek. Tatsächlich sind es auch nicht nur Bücher, die abgeladen werden. "Immer wieder werden mutwillig irgendwelche Sachen reingestopft", berichtet sie und erinnert sich an Hosen, angefangenes Strickzeug oder auch einen Blasebalg. "Das ist aber kein Umschlagplatz für Zum-Mitnehmen-Sachen", appelliert Gawellek. Sie und ihre Mitstreiterinnen bitten auch darum, Bücher wieder stehend einzusortieren und nicht achtlos auf andere oben drauf legen. Und die Türen fest zu schließen, denn eine der beiden ist kaputt und schließt nicht mehr von selbst. "Noch ist unklar, wer die Reparatur bezahlt", sagt Gawellek. Sie hofft, dass sich das klärt, damit die Bücher nicht nass werden.

Trotz allem findet die Handschuhsheimerin, dass das Bücherregal eine tolle Sache ist. Dass die Betreuung derart aufwendig sein würde, hätte sie vor fünf Jahren gleichwohl nicht gedacht.