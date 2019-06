Die Hans-Thoma-Straße in Handschuhsheim. Nachdem in anderen Bereichen die Parkraumbewirtschaftung eingeführt wurde, klagten die Anwohner hier besonders häufig über den "Parkdruck". Ab dem 1. Juli werden alle Handschuhsheimer gleich behandelt. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg-Handschuhsheim. Die rosigen Zeiten für Pendler sind vorbei: Viele, die eigentlich ins Neuenheimer Feld oder in die Innenstadt wollen, stellten ihre Autos bisher in Handschuhsheim ab, um dann auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Ab dem 1. Juli ist das nicht mehr möglich. Denn dann wird die Parkraumbewirtschaftung auf den ganzen Stadtteil ausgeweitet. Die RNZ hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Wer darf in dem Bereich noch sein Fahrzeug abstellen? Auswärtige dürfen von Montag bis Samstag, jeweils zwischen 7 und 20 Uhr, ihr Auto höchstens noch zwei Stunden dort parken. Sie müssen eine Parkscheibe deutlich sichtbar auslegen. Anwohner können für 36 Euro im Jahr einen Anwohnerparkausweis erwerben. Für sie gilt die Höchstparkdauer natürlich nicht. Halte- und Parkverbote behalten ihre Gültigkeit, auch die reinen Kurzzeitparkplätze im Stadtteil bleiben erhalten.

Welche Zone ist betroffen? Die Parkraumbewirtschaftung in Handschuhsheim wurde vor zwei Jahren eingeführt. Der Geltungsbereich wurde im Süden von der Blumenthalstraße, im Osten von der Bergstraße, im Norden von der Mühling- und Friedensstraße sowie im Westen von der Husarenstraße und dem Andreas-Hofer-Weg begrenzt. Danach freuten sich die Bewohner innerhalb der Zone über genügend freie Abstellplätze, in den umliegenden Gebieten gab es allerdings umso massivere Probleme. Aus diesem Grund wird die Regelung auf den gesamten Stadtteil ausgeweitet. Ursprünglich sollte der Beschluss schon vor Monaten umgesetzt werden, die Stadt begründet die Verzögerung mit den umfangreichen Vorbereitungen für die Beschilderung und der Mehrarbeit in den Bürgerämtern wegen der Europa- und Kommunalwahlen.

Wer bekommt einen Parkausweis? Alle, die in der Parkzone ihren Hauptwohnsitz haben und einen Ausweis beantragen. Unternehmen bekommen pro vier Mitarbeiter eine Parkberechtigung, aber maximal fünf. Die Ausweise können über die Homepage der Stadt (www.heidelberg.de) oder im Bürgeramt Handschuhsheim, Dossenheimer Landstraße 13, beantragt werden.

Was ist mit den Besuchern? Alle Anwohner mit Parkausweis, aber auch die ortsansässigen Geschäfte, erhalten für ihre Gäste im Bürgeramt Handschuhsheim jeweils einen Bogen mit "Besucherkarten" im Jahr kostenlos. Der Bogen erhält neun Tageskarten und eine Wochenkarte. Auf den Karten muss vor Nutzung das Datum und das Kennzeichen eingetragen werden. Es ist möglich, bis zu fünf weitere Bogen für je sechs Euro zu kaufen. Ab dem siebten Bogen kosten sie 27 Euro.

Gibt es unterschiedliche Zonen? Ja. Da der Geltungsbereich viel größer geworden ist, gibt es jetzt drei unterschiedliche Anwohnerparkausweise: H1 im Westen, H2 im Norden und H3 im Osten. Die Anwohner wurden bereits per Rundbrief von der Stadt informiert. Parkraumbewirtschaftungen gibt es auch in der Altstadt, Bergheim, Neuenheim, Rohrbach und in der Weststadt. Allein in Handschuhsheim gibt es im alten Geltungsbereich der Parkzone 4100 Anwohnerausweise, 200 Neuanträge wurden schon bewilligt, 120 weitere müssen noch bearbeitet werden. "Das wird nach den Pfingstferien noch einmal anziehen", ist eine Stadtsprecherin überzeugt.

Info: Weitere Fragen beantwortet das Amt für Verkehrsmanagement, Gaisbergstraße 11, Telefon 06221 / 5830500, verkehrsmanagement@heidelberg.de.