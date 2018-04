Heidelberg-Handschuhsheim. (kaz) Die Bauarbeiten im Grahampark werden wohl noch diese Woche beendet sein. "Es geht in erster Linie darum, die Begehbarkeit der Wege zu verbessern", so Ernst Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamtes, auf RNZ-Anfrage. Schließlich werde der Park samt Spielplatz von Eltern mit Kinderwagen wie von älteren Personen mit Rollator genutzt.

Ein Boule-Platz sei auf der historischen Anlage künftig nicht vorgesehen. Bei so einem Platz müsse für eine gute Entwässerung gesorgt und mindestens einen halben Meter tief gegraben werden. Das sei mit dem Schutz des alten Baumbestands nicht vereinbar. In den nächsten Monaten wolle das Amt jedoch auf der Grünfläche am Hans-Thoma-Platz einen Boule-Platz einrichten.