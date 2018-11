Von Jonas Labrenz

Heidelberg-Handschuhsheim. Die geplante Einbahnstraßenregelung in der Mühltalstraße erregt die Gemüter: "Wir waren erst irritiert, teilweise entsetzt", so Burghard Suermann, Sprecher der neu gegründeten "Initiative Handschuhsheimer Hangbewohner". Weil die Mühltalstraße zwischen Löbingsgasse und Bergstraße nur fünf Meter breit ist und es keine Gehwege gibt, möchte die Stadt in diesem Bereich, der heute schon verkehrsberuhigt ist, eine "unechte Einbahnstraße" einrichten. Hangabwärts darf dann nicht mehr in die Straße eingefahren werden, innerhalb des gut 200 Meter langen Abschnitts können die Autos in beide Richtungen fahren. Für Fahrradfahrer und Linienverkehr ändert sich nichts.

Die "Hangbewohner" müssen dann über die Bergstraße ausweichen. "Es wird ein Verkehrschaos geben", prophezeit Suermann, der seit Jahrzehnten oberhalb der Spielstraße wohnt. Vor wenigen Jahren habe man genau die Situation erlebt, als der besagte Bereich wegen Bauarbeiten teilweise komplett gesperrt oder nur in eine Richtung befahrbar gewesen sei.

"Wir sind sensibilisiert", erklärt der 72-Jährige. Und wie ihm ergehe es vielen anderen, auch den Anwohnern in der Bergstraße. Als sie davon erfuhren, dass die Stadt eine Einbahnstraßenregelung plant, hätten sich viele überrumpelt gefühlt und geärgert: "Die Masse wusste nichts und fühlt sich hintergangen", so Suermann.

Wohl auch deshalb habe er innerhalb von zehn Tagen über 700 Unterschriften gegen die Einbahnstraße sammeln können. Der Arzt mobilisierte dafür seine Netzwerke, organisierte Helfer, die von Tür zu Tür gingen und verschickte neben der Unterschriftenliste einen Text, der aufklären sollte.

Nachdem die Folgen für die Bewohner aufgezählt wurden, heißt es darin: "Eine kleine Gruppe der Anwohner im Bereich der sogenannten Spielstraße fühlt sich insbesondere durch die jetzige Verkehrssituation (nach kompletter Sperrung der Bergstraße) nachvollziehbar durch den Verkehr belästigt. Hierfür haben wir Verständnis. Es geht jedoch nicht an, dass bei Abwägung der Interessen einer kleinen Gruppe gegen die Interessen einer Gruppe, die ein Vielfaches größer ist, die kleinere Gruppe ihre Interessen durchsetzt, indem der fließende Verkehr verlagert wird."

Die "schweigende Mehrheit", so heißt es weiter, werde sich jetzt erheben. Heute wiegelt Suermann ab: "Mir ist noch kein Vorfall bekannt geworden, wo es da zu Verletzungen kam." Die Anwohner haben es anders erlebt, sind selbst schon an den Ellenbogen angefahren worden. Die Stadt weiß auch, dass es in dem Abschnitt "des Öfteren zu kritischen Situationen/Zwischenfällen zwischen zu Fuß Gehenden und Kraftfahrzeugführern" kommt, heißt es in der Informationsvorlage für den Bezirksbeirat am Donnerstag, 15. November.

Suermann sei das nicht bewusst gewesen: "Sonst hätte ich die Argumentation so nicht gebraucht." Trotzdem sei die Einbahnstraßenregelung unverhältnismäßig. In der Bergstraße sei die Situation schwierig. Viele der dortigen Anwohner hätten deshalb unterzeichnet. Um den Verkehrsfluss zu verbessern, prüft die Stadt ein halbseitiges Parkverbot in der Bergstraße.

Seit den Achtzigerjahren setzen sich die Anwohner der heutigen Spielstraße für die Verkehrssicherheit ein. Seit den Neunzigerjahren gilt dort Schrittgeschwindigkeit. Die Stadt weiß jedoch, dass die hang-aufwärts fahrenden Autos beispielsweise im März 2018 im Schnitt etwa drei mal so schnell fuhren wie erlaubt. Weil die Strecke integraler Bestandteil des Kinderwegeplans sowie Hauptroute für das Projekt "Laufender Schulbus" sei, sieht die Stadt keinen anderen Weg, nachdem regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen die Straße nicht ungefährlicher machten.

Die Initiative der Hangbewohner möchte es auch sicherer, aber ohne die Einbahnstraße. Suermann betont, dass die Gruppen keine Gegner seien: "Wir sind gerne bereit, uns gemeinsam mit ihnen einzusetzen."