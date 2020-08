Heidelberg. (pol) Ein Apotheker in der Handschuhsheimer Steubenstraße sorgte am Samstag für einen großen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Spezialisten des Landeskriminalamts: Bei einer Überprüfung des Lagers war dem Mann ein Behältnis mit sogenannter Pikrinsäure aufgefallen, das offensichtlich in Vergessenheit geraten und ausgetrocknet war. In diesem Zustand besteht die Gefahr, dass es zu einer Explosion durch das sehr reaktionsfreudige Gemisch kommen kann – etwa wenn das Gefäß zu Boden fällt.

Über die Apotheke wurden nach der Entdeckung des Behältnisses umgehend Polizei und Feuerwehr verständigt, die zuerst die nähere Umgebung der Apotheke absperren ließ. Schon nach kurzer Zeit konnte allerdings Entwarnung gegeben werden: Das Gebinde konnte von hinzugerufenen Spezialisten des Landeskriminalamtes aufgenommen und entsorgt werden.

Bei einer weiteren Zweigstelle der Apotheke in Heidelberg – diese liegt in der Schwetzinger Straße – wurde anschließend ebenfalls ein Behältnis mit Pikrinsäure im angetrockneten Zustand aufgefunden. Auch hier kamen die Spezialisten des Landeskriminalamtes wieder zum Einsatz und kümmerten sich um den Gefahrenstoff.

Update: Sonntag, 16. August 2020, 19.06 Uhr