Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/mare) Bereits mehrfach ist Fahrgästen der Straßenbahn-Linie 5 in Handschuhsheim in den vergangenen Wochen ein Mann aufgefallen, der in der Bahn onaniert hat. Nun meldeten sich zwei Frauen bei der Polizei, die nach dem Unbekannten und Zeugen sucht.

Aber der Reihe nach: Es war der 3. oder 4. Juli 2019, als einer Frau am Hans-Thoma-Platz in der Straßenbahn in Richtung Bismarckplatz ein zugestiegener Fahrgast auffiel. Der ältere Herr hatte eine Aktentasche dabei und setzte sich neben die Frau.

Seine Tasche stellte er auf seinen Schoß. Doch dann öffnete er laut der Zeugin den Reißverschluss seiner Hose und begann, an seinem Penis herumzuspielen. Dabei starrte er ein ihm gegenüber sitzendes Mädchen an. Die Frau meldete dies aber noch nicht.

Am 28. August nun begegnete dieselbe Straßenbahn-Fahrerin derselbe Mann erneut. Gegen 11.15 Uhr stieg er wieder in die Bahn. Und wieder sol ler sich sexuell befriedigt haben.

Die Frau erzählte dies nun einer Freundin. Und auch ihr war der Mann mit der Aktentasche bereits aufgefallen. Also gingen die Frauen jetzt zur Polizei und meldeten die Vorfälle.

Sie beschrieben den Mann so: 65 bis 70 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, er soll weißes kurzes Haar mit Ansatz zur Halbglatze und einen Oberlippenbart gehabt haben. Er soll zudem Brillenträger sein und hatte jeweils eine schwarze Lederaktentasche dabei. Beim letzten Vorfall am 28. August trug der Mann eine weiß-graue Jacke.

Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 0621/1744444 melden.