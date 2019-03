Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/mare) Zwei Bettlerinnen haben am Donnerstagnachmittag in Handschuhsheim eine Seniorin um ihr Bargeld gebracht. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14 Uhr drängten die beiden Bettlerinnen in Höhe der Dossenheimer Landstraße 48 die 79-jährige Frau dazu, ihnen Geld für eine vermeintlich notwendige Operation zu geben. Die Seniorin gab ihnen daraufhin ihr gesamtes Bargeld aus der Geldbörse - etwa 100 Euro.

Doch das reichte den Frauen nicht. Sie drängten die 79-Jährige dazu, zu einer Bank zu gehen und noch mehr Geld abzuheben. Diesmal rund 200 Euro.

Selbst das war aber nicht genug und es entwickelte sich eine lautstarke Diskussion. Auf die wurde eine Bankangestellte aufmerksam. Sie eilte der Seniorin zu Hilfe.

Die beiden Bettlerinnen gingen dann schnell kommentarlos weg und stiegen in eine Straßenbahn in Richtung Dossenheim.

Die abgehobenen 200 Euro hatte die 79-Jährigen den Bettlerinnen noch nicht gegeben.

Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein, fand die Täterinnen aber nicht. Es könne so aber nicht ausgeschlossen werden, dass die zwei Bettlerinnen in dem Bereich in Handschuhsheim wieder in Aktion treten.

Der Seniorin waren die Bettlerinnen bereits in der Vergangenheit mehrfach in Handschuhsheim aufgefallen, diese würden öfters betteln.

Und so wurden sie beschrieben: Beide Frauen waren etwa 1,65 Meter groß, hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild, sprachen gebrochen Deutsch. Sie sagten, dass sie nach Rumänien zurückkehren wollten. Beide waren scheinbar hochschwanger und hatten die dunklen Haare streng zum kurzen Zopf/Dutt zusammengebunden.

Eine Frau war etwa 40 Jahre alt, dick, hatte ein fülliges rundes Gesicht, ein dunkles langärmliches Oberteil mit hellem Aufdruck, dunkle eng anliegende Hosen, dunkle Pantoletten und eine dunkle Umhängetasche.

Die andere Frau war etwa 30 Jahre alt, sehr schlank, sie trug dunkle Leggins, helle Turnschuhe, eine dunkle langärmliche Sportjacke - vermeintlich Adidas - mit pinken Streifen und eine dunkle Umhängetasche.

Das Polizeirevier Heidelberg Nord hat die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Betrugs aufgenommen