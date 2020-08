Heidelberg. (ani) Endlich wieder gute Nachrichten von der Halle 02 in der Bahnstadt. Es gibt dort im Sommer wieder Kunst und Kultur – immerhin bis Mitte September. Vor einigen Wochen schockte das Kultur- und Veranstaltungshaus in den alten Güterhallen in der Bahnstadt mit seinem Abschied aus der Kulturbranche. Nun nimmt das Haus zumindest für den Sommer den Betrieb wieder auf – allerdings ausschließlich in der "Kleinen Freiheit" im Außenbereich. Möglich macht das das landesweite Förderprogramm "Kultur Sommer 2020". Von den rund 300 Anträgen wurden jetzt 72 Kulturprojekte ausgewählt, um den von der Corona-Pandemie gebeutelten Kulturbereich und vor allem Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen.

"Wir freuen uns sehr über dieses Kultursponsoring vom Land Baden-Württemberg. Zwar sind wir hier auf den letzten Metern noch reingerutscht, haben aber nun die Möglichkeit, für unsere ausgehungerten Gäste in den Sommerferien ein wirklich anspruchsvolles Programm bieten zu können", so Hannes Seibold. Geschäftsführer der Halle 02. Das Programm ist kostenlos fürs Publikum, durch die Landesförderung bekommen aber die Musiker, Bands und andere Künstler eine "anständige Gage", wie Seibold sagt.

Bespielt wird die "Kleine Freiheit" immer von Donnerstag bis Samstag. Los geht es diese Woche am Donnerstag, 6. August, mit dem preisgekrönten Sänger und Songschreiber Stefan Ebert, weiter geht es am Freitag mit Cris Cosmo sowie am Samstag mit dem Frankfurter Comedian und Poetry-Slamer Jakob Schwerdtfeger. Geöffnet wird gegen 18 Uhr. Die rund 100 Sitzplätze sind limitiert. Vorerst gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Ab kommender Woche soll es dann ein Online-Reservierungssystem geben.