Heidelberg. (mün) Seit mehreren Wochen sind die Recyclinghöfe in Heidelberg dicht - doch am heutigen Dienstag wurde einer der Wertstoffhöfe wieder geöffnet. Das führte zu Stau am Oftersheimer Weg und der Speyerer Straße.

Seit dem heutigen Dienstag wird wieder Grünschnitt im Recyclinghof am Oftersheimer Weg bei Kirchheim angenommen. Die Stadtverwaltung hatte schon am Montag darauf hingewiesen, dass mit einer starken Nachfrage zu rechnen sei. Und so kam es dann auch.

Um 8 Uhr öffnete der Recyclinghof und die Autokarawane mit Grünschnitt stand bis zur Speyerer Straße. Offenbar konnten es viele Heidelberger einfach nicht abwarten, endlich ihren Grünschnitt aus den auf Vordermann gebrachten Gärten hier abzuliefern. Im Gelände gibt es nur 5 Anlieferstellen, so dass das Warten vorprogrammiert ist. Deswegen wurde eine 300 Meter lange Stellfläche bis zur Speyerer Straße eingerichtet.

Wären die frühen Grünschnitt-Lieferanten ein wenig später gekommen, hätte sich ihre Wartezeit erheblich verkürzt. Nach Angaben der Stadtverwaltung war der Ansturm gegen 10 Uhr vorbei. Man hätte einfach zum Grünschnitt-Abwurf durchfahren können.

Die übrigen Recyclinghöfe bleiben vorerst geschlossen, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Wenn die Regelung in Kirchheim gut funktioniere und alle Sicherheitskriterien eingehalten würden, könnten weitere Lockerungen ins Auge gefasst werden.