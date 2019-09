Der große Saal der Stadthalle, hier bei der Eröffnung des "Heidelberger Frühling" im April. An der Frage, ob hier Hubpodien eingebaut werden sollten, scheiden sich die Geister. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Stadthalle wird nach den Plänen des Architekturbüros "Waechter und Waechter" saniert. Nach einer emotional geführten Debatte gab der Finanzausschuss in seiner gestrigen Sitzung grünes Licht für das knapp 33 Millionen Euro teure Projekt. Lediglich vier Stadträte - Larissa Winter-Horn ("Heidelberger), Bernd Zieger (Linke), Hilde Stolz (Bunte Linke) und Waseem Butt (Heidelberg in Bewegung) - stimmten dafür, den Tagesordnungspunkt zu vertagen. Sieben waren dagegen, fünf enthielten sich. Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo hatte zuvor einen gleichlautenden Antrag zurückgezogen.

Der umstrittenste Punkt in dem Waechter-Konzept ist, wie man mit dem großen Saal der Stadthalle umgeht: Das Parkett über Hubböden absenken zu können, um ein aufsteigendes Gestühl, einen besseren Blick auf die vorgelagerte Bühne und eine bessere Akustik zu bekommen, war bei Teilen des beratenden Expertenkreises umstritten (wir berichteten). Vor allem aber ärgerten sich einige Stadträte, allen voran Luitgard Nipp-Stolzenburg (Grüne) und Larissa Winter-Horn darüber, dass sie erst am Tag der Entscheidung Detailinformationen erhielten.

"Wie hoch ist das Finanzrisiko? Die Informationspolitik der Stadt ist in dieser Sache doch stark zu bemängeln", sagte Winter-Horn. Oberbürgermeister Eckart Würzner platzte daraufhin der Kragen: "Ich weiß ja nicht, wer Ihnen diese Rede geschrieben hat, aber der Waechter-Entwurf ist besser als alle anderen Varianten." Die Entscheidung für die Hubpodien im großen Saal sei bereits im März vergangenen Jahres gefallen. Jetzt ginge es nur um die Kostensteigerung.

23 Millionen Euro für die Stadthallensanierung werden über Spenden gedeckt. Bisher hatte der Finanzausschuss für das Projekt insgesamt 28 Millionen Euro bewilligt. "Doch selbst wenn wir jetzt die Finanzierungslücke von zehn Millionen Euro selbst tragen müssten, wäre ein komplett saniertes Konzerthaus mit bestmöglicher Akustik ein gutes Geschäft. Das sage ich Ihnen als Stadtkämmerer", so Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß.

Es waren Architekt Felix Waechter und Akustikgutachter Michael Prüfer, die schließlich die Stadträte überzeugten. Die Kostensteigerungen von knapp fünf Millionen Euro zu seiner Machbarkeitsstudie führt Waechter vor allem auf die Überraschungen zurück, die die Gutachter bei ihren Probebohrungen und Untersuchungen vor allem im Meriansaal gefunden haben. Auch dort muss die Lüftungstechnik vollständig ausgetauscht werden. Um sie auf Vordermann zu bringen, wird das baufällige Rondell am Montpellierplatz abgerissen und darunter ein Keller gebaut.

Laut der Einschätzung von Michael Prüfer ist eine optimierte Klangqualität nur mit den Hubpodien und einem Anstieg der Sitze im Parkett zu erreichen. "Dadurch haben die Zuhörer nicht nur bessere Sichtbeziehungen, sondern auch Direktschall." Von den neuen Seitenwandflächen werde der Klang des Orchesters früh reflektiert. Prüfer: "Das ist wie ein eingebautes Dolby-Surround-System." Indem die Bühne vergrößert und nach vorne verlagert werde, könne man eine bessere Klangqualität erzeugen, aber auch größere Orchester spielen lassen. Vor allem ermöglichen die Hubpodien aber, dass man eine geräuschlose Lüftung in die Stufen einbauen kann.

SPD-Fraktionschefin Anke Schuster befand, die vorgelegten Informationen reichten aus, um eine Entscheidung zu fällen. Ähnlich äußerte sich CDU-Fraktionschef Jan Gradel: "Um zu verstehen, dass so große Verbesserungen erreicht werden, muss man nicht studiert haben." Jetzt muss der Hauptausschuss in seiner nächsten Sitzung nur noch klären, ob in die Hubpodien automatisch ausfahrbare Zuschauerstühle integriert werden sollen. Das würde 1,7 Millionen Euro extra kosten.